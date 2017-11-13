Приморцев приглашают проверить знания по истории Отечества

В этот день в 11.00 по местному времени можно будет за 40 минут ответить на 40 вопросов по истории Отечества на площадках теста, либо с 0.00 до 24.00 по московскому времени выполнить эти задания на сайте кдгр.рф.

Тестирование проводится в рамках реализации федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!» в целях патриотического воспитания, популяризации и сохранения исторических знаний, формирования национальной идентичности у граждан Российской Федерации. Организатор проекта — Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

На территории Приморья проведение теста курирует Законодательное Собрание. В прошлом году старт акции в крае дал председатель парламента Александр Ролик на объединённой площадке в школе № 16 города Артёма.

С 2015 года проведены четыре исторических тестирования, которые охватили более чем 890 тысяч человек из 47 стран мира, в том числе порядка 25 тысяч участников прошли тестирование в Приморском крае. Масштаб и массовость акций говорит не только о высоком интересе к отечественной истории, но и значимости этих вопросов для органов государственной власти, органов местного самоуправления, молодежных организаций, средств массовой информации и общества в целом.

Пройти тест может каждый желающий, адреса площадок для прохождения теста в письменном виде будут размещены на сайте проекта кдгр.рф — сообщает ЗСПК.