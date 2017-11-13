Российские вузы представили свои программы на выставке в Ташкенте
Также подобная образовательная выставка пройдет в Фергане, Самарканде и Бухаре.
Также подобная образовательная выставка пройдет в Фергане, Самарканде и Бухаре.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Российские вузы представили свои программы на выставке «Образование и профессия — 2017» в Ташкенте.
«Интерес к российскому образованию со стороны узбекистанской молодежи возрастает из года в год, что является положительным фактором в развитии народной дипломатии и усилении
Выставка «Образование и профессия -2017» в Ташкенте.
Абитуриенты и их родители смогли узнать подробную информацию об обучении в учреждениях: правилах приема и возможностях дальнейшего трудоустройства после получения диплома.
Подобная выставка пройдет в Фергане, Самарканде и Бухаре.