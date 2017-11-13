Российские вузы представили свои программы на выставке в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Российские вузы представили свои программы на выставке «Образование и профессия — 2017» в Ташкенте.

«Интерес к российскому образованию со стороны узбекистанской молодежи возрастает из года в год, что является положительным фактором в развитии народной дипломатии и усилении научно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном», — уточняется в сообщении пресс-службы РЦНК.