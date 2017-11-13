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11:20 (мск), источник: АиФ Иркутск

Первый в России музей мышьяка открыли в Свирске

В музее представлены 5 залов.

В Свирске состоялось торжественное открытие музея мышьяка. В 2016 году проект по созданию экспозиции «Ликвидация» победил в XIII грантовом конкурсе музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» в номинации «Музейный старт». Экспозиция музея состоит из 5 частей. В первом зале представлена история применения мышьяка как яда: фигуры знаменитых отравителей эпохи позднего Средневековья. Во втором зале — лаборатория, где сосредоточена научная информация о химическом элементе, в третьем — история Ангарского металлургического завода и процесс производства триоксида мышьяка. В четвертом отделе можно узнать историю о ликвидации остатков завода и отходов производства, а в пятом — находится место общения, обсуждения увиденных экспозиций.

Предполагается, что музей будет принимать до 2 тысяч посетителей в год.

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