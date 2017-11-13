Поликлиники Владивостока имеют проблемы с прокуратурой

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Помещения поликлиники, расположенные в жилых многоквартирных домах по адресам Калинина, д. 51, и Окатовая, д. 16 в не оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, автономной от жилого дома.

При этом, данное нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства учреждением не устранялось длительное время. Так, управлением роспотребнадзора было выдано соответствующее предписание еще в 2014 году.

После получения предписания медицинское учреждение неоднократно обращалось в администрацию края с ходатайством о выделении финансирования для проведения соответствующих работ. Однако до настоящего времени необходимое финансирование не произведено.

Прокуратура обязала краевую администрацию обратить внимание на проблему, сообщает ведомство.