Поликлиники Владивостока имеют проблемы с прокуратурой
В КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 4» выявлены нарушения
В КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 4» выявлены нарушения
Помещения поликлиники, расположенные в жилых многоквартирных домах по адресам Калинина, д. 51, и Окатовая, д. 16 в не оборудованы
При этом, данное нарушение
После получения предписания медицинское учреждение неоднократно обращалось в администрацию края с ходатайством о выделении финансирования для проведения соответствующих работ. Однако до настоящего времени необходимое финансирование не произведено.
Прокуратура обязала краевую администрацию обратить внимание на проблему, сообщает ведомство.
Михаил Грач.