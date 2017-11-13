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10:26 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинцы смогут дольше ездить по единому проездному

Время действия единого проездного билета в Челябинске хотят увеличить в полтора раза. Такое предложение главе города Евгению Тефтелеву сделали в городском Управлении транспортом.

Источник: Uralpress.ru

Если сейчас пассажир за 20 рублей может делать неограниченное число пересадок в течение часа, то после принятия этого решения время проезда составит 90 минут. Мэру идея понравилась.

— Я не против. Однако нужно все экономически просчитать, — заметил Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в мэрии.

Результаты математических расчетов главе города предоставят через неделю. Если увеличение времени не приведет к убыткам, новшеству могут дать «зеленый свет». Но на деле оно вряд ли заработает сразу. Транспортникам потребуется какое-то время на переформатирование всей платежной программы.

Единый «часовой» проездной стал работать в Челябинске в апреле этого года. Однако он по-прежнему распространяется только на муниципальный транспорт — трамваи, автобусы и троллейбусы. Несмотря на все усилия властей, маршрутчики не хотят подключаться к системе электронной оплаты. Хотя, по словам Тефтелева, один представитель этого вида транспорта все-таки согласился перейти на «безнал» и сейчас устанавливает на свои маршрутки необходимые терминалы.

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