Челябинцы смогут дольше ездить по единому проездному

Источник: Uralpress.ru

Если сейчас пассажир за 20 рублей может делать неограниченное число пересадок в течение часа, то после принятия этого решения время проезда составит 90 минут. Мэру идея понравилась.

— Я не против. Однако нужно все экономически просчитать, — заметил Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в мэрии.

Результаты математических расчетов главе города предоставят через неделю. Если увеличение времени не приведет к убыткам, новшеству могут дать «зеленый свет». Но на деле оно вряд ли заработает сразу. Транспортникам потребуется какое-то время на переформатирование всей платежной программы.