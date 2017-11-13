Челябинцы смогут дольше ездить по единому проездному
Время действия единого проездного билета в Челябинске хотят увеличить в полтора раза. Такое предложение главе города Евгению Тефтелеву сделали в городском Управлении транспортом.
Время действия единого проездного билета в Челябинске хотят увеличить в полтора раза. Такое предложение главе города Евгению Тефтелеву сделали в городском Управлении транспортом.
Если сейчас пассажир за 20 рублей может делать неограниченное число пересадок в течение часа, то после принятия этого решения время проезда составит 90 минут. Мэру идея понравилась.
— Я не против. Однако нужно все экономически просчитать, — заметил Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в мэрии.
Результаты математических расчетов главе города предоставят через неделю. Если увеличение времени не приведет к убыткам, новшеству могут дать «зеленый свет». Но на деле оно вряд ли заработает сразу. Транспортникам потребуется
Единый «часовой» проездной стал работать в Челябинске в апреле этого года. Однако он