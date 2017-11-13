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11:28 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В казанской гимназии № 28 полностью завершен капитальный ремонт

(Город Казань KZN.RU, 13 ноября, Антон Ноздрин). В казанской гимназии № 28 полностью завершен капитальный ремонт. Ученики со второй четверти вернулись в свои учебные классы. Об этом на деловом понедельнике в Мэрии Казани сообщил заместитель руководителя Исполкома города — председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Он отметил, что во время проведения капремонта были выявлены скрытые дефекты конструкций. «Концы балок межэтажных перекрытий, защемленные в стенах, с возрастом просто сгнили и утратили свою несущую способность, что грозило обрушением этажей школы», — сообщил И. Гиниятуллин.

По словам председателя комитета, помимо стандартных видов работ (замена окон и дверей, ремонт крыши и санузлов, замена систем отопления, электро- и водоснабжения) были заменены аварийные балки, усилен фундамент здания, восстановлены его целостность и прочность. «Ослабление несущей способности фундамента и перекрытий привело к образованию трещин на стенах здания, которые также в ходе работ были заделаны специальным фиксирующим составом. Выполнение этих противоаварийных мероприятий потребовало дополнительного времени», — рассказал И. Гиниятуллин.

На время завершения ремонта учащиеся гимназии были временно переведены в соседнюю школу № 98, где проучились первую четверть. Со второй четверти учебного года все объекты гимназии № 28 функционируют в полном объеме, и школьники вернулись в свое здание. Мэр Казани Ильсур Метшин пожелал детям успешной учебы.

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