В казанской гимназии № 28 полностью завершен капитальный ремонт

Источник: Город Казань.KZN.RU

Он отметил, что во время проведения капремонта были выявлены скрытые дефекты конструкций. «Концы балок межэтажных перекрытий, защемленные в стенах, с возрастом просто сгнили и утратили свою несущую способность, что грозило обрушением этажей школы», — сообщил И. Гиниятуллин.

По словам председателя комитета, помимо стандартных видов работ (замена окон и дверей, ремонт крыши и санузлов, замена систем отопления, электро- и водоснабжения) были заменены аварийные балки, усилен фундамент здания, восстановлены его целостность и прочность. «Ослабление несущей способности фундамента и перекрытий привело к образованию трещин на стенах здания, которые также в ходе работ были заделаны специальным фиксирующим составом. Выполнение этих противоаварийных мероприятий потребовало дополнительного времени», — рассказал И. Гиниятуллин.