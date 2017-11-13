В казанской гимназии № 28 полностью завершен капитальный ремонт

Он отметил, что во время проведения капремонта были выявлены скрытые дефекты конструкций. «Концы балок межэтажных перекрытий, защемленные в стенах, с возрастом просто сгнили и утратили свою несущую способность, что грозило обрушением этажей школы», — сообщил И. Гиниятуллин.
По словам председателя комитета, помимо стандартных видов работ (замена окон и дверей, ремонт крыши и санузлов, замена систем отопления, электро- и водоснабжения) были заменены аварийные балки, усилен фундамент здания, восстановлены его целостность и прочность. «Ослабление несущей способности фундамента и перекрытий привело к образованию трещин на стенах здания, которые также в ходе работ были заделаны специальным фиксирующим составом. Выполнение этих противоаварийных мероприятий потребовало дополнительного времени», — рассказал И. Гиниятуллин.
На время завершения ремонта учащиеся гимназии были временно переведены в соседнюю школу № 98, где проучились первую четверть. Со второй четверти учебного года все объекты гимназии № 28 функционируют в полном объеме, и школьники вернулись в свое здание. Мэр Казани Ильсур Метшин пожелал детям успешной учебы.