Волгоградские школьники проверят уровень финансовой грамотности

Показать уровень своих знаний в финансовой грамотности могут подростки от 10 до 18 лет. Для участия в бесплатной олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте olimpiada.oc3.ru. Первые 100 зарегистрировавшихся участники получат доступ к онлайн-ресурсу «Финзнайка», который поможет подготовиться к заданиям конкурса. Участники, призеры и победители получат сертификаты, подтверждающие их достижения.