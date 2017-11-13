Волгоградские школьники проверят уровень финансовой грамотности
Первая Всероссийская
Первая Всероссийская
Показать уровень своих знаний в финансовой грамотности могут подростки от 10 до 18 лет. Для участия в бесплатной олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте olimpiada.oc3.ru. Первые 100 зарегистрировавшихся участники получат доступ к
Олимпиада разработана и проводится в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Ее целью является повышение знаний о