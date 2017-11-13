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12:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В кантемировском селе Осиковка установили сотовую вышку

В 2017 году устойчивая сотовая связь появилась в 4 селах района.

Источник: РИА "Воронеж"

Торжественное открытие вышки сотовой связи состоялось в селе Осиковка Кантемировского района в субботу, 11 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы районной администрации Геннадий Гончарук-Иванов в понедельник, 13 ноября.

Это четвертая вышка, которую построили и подключили в районе в 2017 году. В октябре и начале ноября вышки подключили в хуторе Хрещатый, селах Колещатовка и Шевченково.

— Еще летом мы с трудом верили, что в самые отдаленные села района придет устойчивая сотовая связь. Были проблемы с земельными участками, так как это земли сельскохозяйственного назначения. Но благодаря совместным усилиям департамента связи и массовых коммуникаций области, районной администрации и оператора сотовой связи у нас все получилось. Жители теперь всегда будут на связи с родными и друзьями, — рассказал Геннадий Гончарук-Иванов.

В день торжественного открытия вышки сельчане купили более ста сим-карт и несколько десятков модемов.

— Я сегодня купила телефон, две сим-карты и модем. Наконец-то мы заживем как все цивилизованные люди — с постоянной связью и высокоскоростным интернетом, -поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» жительница поселка Кузнецовский Светлана Ульяченко.

Контекст

В пилотном проекте по развитию мобильной связи и беспроводного интернета помимо Кантемировского участвовали еще шесть районов региона: Богучарский, Россошанский, Петропавловский, Новохоперский, Таловский и Калачеевский. Из областного бюджета на проект выделили 12,5 млн рублей. Общая стоимость проекта составила около 60 млн рублей.

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