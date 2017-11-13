В кантемировском селе Осиковка установили сотовую вышку
В 2017 году устойчивая сотовая связь появилась в 4 селах района.
В 2017 году устойчивая сотовая связь появилась в 4 селах района.
Торжественное открытие вышки сотовой связи состоялось в селе Осиковка Кантемировского района в субботу, 11 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы районной администрации Геннадий
Это четвертая вышка, которую построили и подключили в районе в 2017 году. В октябре и начале ноября вышки подключили в хуторе Хрещатый, селах Колещатовка и Шевченково.
— Еще летом мы с трудом верили, что в самые отдаленные села района придет устойчивая сотовая связь. Были проблемы с земельными участками, так как это земли сельскохозяйственного назначения. Но благодаря совместным усилиям департамента связи и массовых коммуникаций области, районной администрации и оператора сотовой связи у нас все получилось. Жители теперь всегда будут на связи с родными и друзьями, — рассказал Геннадий
В день торжественного открытия вышки сельчане купили более ста
— Я сегодня купила телефон, две
Контекст
В пилотном проекте по развитию мобильной связи и беспроводного интернета помимо Кантемировского участвовали еще шесть районов региона: Богучарский, Россошанский, Петропавловский, Новохоперский, Таловский и Калачеевский. Из областного бюджета на проект выделили 12,5 млн рублей. Общая стоимость проекта составила около 60 млн рублей.