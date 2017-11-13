В Челябинске неизвестные срубили почти 100 деревьев

Источник: Uralpress.ru

Прокуратура Тракторозаводского района г. Челябинска провела проверку по обращению управления экологии и природопользования администрации города Челябинска о незаконном сносе деревьев и кустарников.

«Установлено, что по улице Мамина, от административного здания № 1 по улице Хохрякова до улицы 3-я Щербаковская, в охранной зоне воздушных высоковольтных линий электропередач, неизвестным лицом произведена незаконная вырубка зеленых насаждений: 85 деревьев и 5 кустарников», — сообщили в прокуратуре региона.

Незаконными действиями муниципальному образованию причин материальный ущерб на общую сумму 866 тысяч рублей.