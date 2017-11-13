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11:33 (мск), источник: Uralpress.ru

Жители «Паркового» пригласили Путина пожить в Челябинске

Жительница микрорайона «Парковый» призвала земляков уговорить президента России переехать на жительство в Челябинск.

Источник: Uralpress.ru

Только так, по мнению женщины, можно избавить город от постоянных выбросов промышленных предприятий. По словам челябинки, в минувшие выходные запах был настолько сильным, что вызывал кашель. А из-за сизой дымки было невозможно погулять с ребенком.

— Пожили с чистым воздухом перед и во время приезда Путина. Товарищи, может, уговорим президента пожить в Челябинске? —  то ли в шутку, то ли всерьез спросила женщина в типике «Парковый Челябинск» «ВКонтакте».

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в минувшие выходные экологи получили более 150 жалоб на загрязнение воздуха. В Челябинске, Коркино и Карабаше было объявлено НМУ с полудня 12 ноября до 19 часов понедельника 13-го.

Между тем экологи объяснили чистоту воздуха во время визита президента благоприятными погодными условиями. Как по заказу, именно в эти дни ветер сменил направление и относил выбросы от города.

— Кроме того, за несколько дней до приезда президента предприятия сами — не по чьей-либо просьбе — снизили объемы выбросов, чтобы не подставляться и чтобы их не заметили, — рассказал директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Но буквально на следующий день ветер поменял направление и гарь вместе с неприятными запахами вернулись в Челябинск.

— Путин уехал, смог включили, — иронизировали челябинцы.

Кстати, во время своего приезда в Челябинск президент отметил, что в курсе острой ситуации с выбросами и пообещал, что она улучшится.

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