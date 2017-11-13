На главном ж/д вокзале Ростова установили 65 видеокамер
К ЧМ-2018 в Ростове усилили безопасность пригородного и главного железнодорожного вокзалов Ростова. Об этом заявил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин.
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К ЧМ-2018 в Ростове усилили безопасность пригородного и главного железнодорожного вокзалов Ростова. Об этом заявил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин.
Так, главный железнодорожный вокзал станции
Система видеонаблюдения пригородного железнодорожного вокзала включает в себя 26 видеокамер: из них 11 установлено на привокзальной территории и посадочных платформах, 15 — в здании вокзала. Охрана имущества объекта осуществляется четырьмя круглосуточными постами.