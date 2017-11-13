На главном ж/д вокзале Ростова установили 65 видеокамер

Так, главный железнодорожный вокзал станции Ростов-Главный охраняют 16 круглосуточных постов. Кроме того, помимо традиционных стационарных рентгеновских установок конвейерного типа и металлодетекторов, на вокзале появились девять видеокамер системы видеоконтроля досмотровых зон и 65 видеокамер системы наблюдения.