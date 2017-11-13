В Симферополе обнаружили средневековый ханский дворец Калга-Султана

Источник: РИА "Новости"

Калга — титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства. Резиденцией, по утверждению историков, был дворец и мечеть, которые располагались в районе нынешнего симферопольского парка Салгирка, неподалеку от гостиницы «Москва». Резиденция относится к XV веку времен Крымского ханства.

Бальбек подчеркнул, что при Украине предпринимались неоднократные попытки застроить данную территорию. И только после воссоединения Крыма с Россией, ученым советом Крымского инженерно-педагогического университета были изучены все архивные документы и средневековые карты, на основании чего подготовлено экспертное заключение, которое точно определило и место нахождения дворца, и его внешний вид в период расцвета Крымского ханства.

«Взяв за основу данное экспертное заключение, было инициировано проведение археологических изысканий. Сделав несколько срезов земли, археологи уже обнаружили старинную монету ханского периода и наткнулись на кладку одной из стен дворца» Бальбек

Депутат подчеркнул, что данный объект, который является исторически знаковым для крымских татар, будет внесен в реестр памятников культурного наследия.