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11:22 (мск), источник: РИА Новости

В Симферополе обнаружили средневековый ханский дворец Калга-Султана

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Средневековый ханский дворцовый комплекс Калга-Султана обнаружен в Симферополе, сообщил заместитель комитета Госдумы РФ по делам национальностей, депутат от крымского региона Руслан Бальбек.

Источник: РИА "Новости"

Калга — титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства. Резиденцией, по утверждению историков, был дворец и мечеть, которые располагались в районе нынешнего симферопольского парка Салгирка, неподалеку от гостиницы «Москва». Резиденция относится к XV веку времен Крымского ханства.

Бальбек подчеркнул, что при Украине предпринимались неоднократные попытки застроить данную территорию. И только после воссоединения Крыма с Россией, ученым советом Крымского инженерно-педагогического университета были изучены все архивные документы и средневековые карты, на основании чего подготовлено экспертное заключение, которое точно определило и место нахождения дворца, и его внешний вид в период расцвета Крымского ханства.

«Взяв за основу данное экспертное заключение, было инициировано проведение археологических изысканий. Сделав несколько срезов земли, археологи уже обнаружили старинную монету ханского периода и наткнулись на кладку одной из стен дворца»
Бальбек

Депутат подчеркнул, что данный объект, который является исторически знаковым для крымских татар, будет внесен в реестр памятников культурного наследия.

«Теперь эта территория будет защищена законом и любые попытки замахнуться на нее с целью застройки исключены», — подчеркнул Бальбек.

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