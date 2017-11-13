В число лучших педагогов страны вошла воспитатель детсада на Кубани

Финальные мероприятия VIII Всероссийского профессионального конкурса прошли с 7 по 12 ноября 2017 года в Рязани, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу конкурса «Воспитатель года России».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил педагога в своем аккаунте в Твиттере: «Кубанские педагоги — снова в числе лучших! Марина Солодова, воспитатель детсада № 11 Белореченска, стала лауреатом Всероссийского конкурса “Воспитатель года” и обладателем народного признания. Поздравляю и желаю успехов в дальнейшей работе. Вами гордится весь край!».

Воспитатель детского сада Кубани с большим отрывом лидировала в СМС-голосовании.

Марина Солодова отреагировала на свой успех словами благодарности: «Я благодарю Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и, конечно, Институт развития образования Краснодарского края, мою дорогую кафедру развития ребёнка раннего возраста! Именно благодаря вашей работе, грамотно организованной работе, направленной на профессиональное развитие всех педагогов Кубани, мы можем показать столь высокие результаты! А самое главное — это, конечно, счастливое детство всех маленьких жителей Кубани!».

В 2016 году Марина Солодова заняла первое место в муниципальном этапе краевого конкурса «Воспитатель года Кубани». В начале 2017 года она стала победителем в XIV профессиональном конкурсе работников дошкольных учреждений Кубани, а сейчас представляла Краснодарский край на VIII Всероссийском конкурсе «Воспитатель года».

Учредители конкурса «Воспитатель года России» — Общероссийский Профсоюз образования и Министерство образования и науки Российской Федерации. Конкурс 2017 года проводился при поддержке Правительства и Министерства образования Рязанской области.

По итогам очных конкурсных испытаний «Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми» десять участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, были признаны лауреатами и продолжили соревнование за звание абсолютного победителя конкурса.

Лауреатов ждали два испытания: «Публичная лекция» и ток-шоу «Профессиональный разговор», которые транслировались на сайте конкурса в режиме реального времени.

Нововведением этого года стало проведение в рамках конкурса конференции по дошкольному образованию с участием ведущих отечественных специалистов в области дошкольного образования.