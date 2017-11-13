Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Около резиденции Путина обрушился склон
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Госдеп ответил на слова о размещении баз РФ на Кубе и во Вьетнаме
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Жена Никиты Преснякова снялась в яркой фотосессии
Кейт Миддлтон посетила Royal Festival of Remembrance в Лондоне
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Усыпальница у Кремлевской стены
11:27 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В число лучших педагогов страны вошла воспитатель детсада на Кубани

Краснодар, 13 ноября, KrasnodarMedia. Воспитатель детского сада № 11 города Белореченска Краснодарского края Марина Солодова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» и лидером СМС-голосования.

Финальные мероприятия VIII Всероссийского профессионального конкурса прошли с 7 по 12 ноября 2017 года в Рязани, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу конкурса «Воспитатель года России».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил педагога в своем аккаунте в Твиттере: «Кубанские педагоги — снова в числе лучших! Марина Солодова, воспитатель детсада № 11 Белореченска, стала лауреатом Всероссийского конкурса “Воспитатель года” и обладателем народного признания. Поздравляю и желаю успехов в дальнейшей работе. Вами гордится весь край!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Воспитатель детского сада Кубани с большим отрывом лидировала в СМС-голосовании.

Марина Солодова отреагировала на свой успех словами благодарности: «Я благодарю Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и, конечно, Институт развития образования Краснодарского края, мою дорогую кафедру развития ребёнка раннего возраста! Именно благодаря вашей работе, грамотно организованной работе, направленной на профессиональное развитие всех педагогов Кубани, мы можем показать столь высокие результаты! А самое главное — это, конечно, счастливое детство всех маленьких жителей Кубани!».

В 2016 году Марина Солодова заняла первое место в муниципальном этапе краевого конкурса «Воспитатель года Кубани». В начале 2017 года она стала победителем в XIV профессиональном конкурсе работников дошкольных учреждений Кубани, а сейчас представляла Краснодарский край на VIII Всероссийском конкурсе «Воспитатель года».

Учредители конкурса «Воспитатель года России» — Общероссийский Профсоюз образования и Министерство образования и науки Российской Федерации. Конкурс 2017 года проводился при поддержке Правительства и Министерства образования Рязанской области.

По итогам очных конкурсных испытаний «Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми» десять участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, были признаны лауреатами и продолжили соревнование за звание абсолютного победителя конкурса.

Лауреатов ждали два испытания: «Публичная лекция» и ток-шоу «Профессиональный разговор», которые транслировались на сайте конкурса в режиме реального времени.

Нововведением этого года стало проведение в рамках конкурса конференции по дошкольному образованию с участием ведущих отечественных специалистов в области дошкольного образования.

Главный приз конкурса — «Хрустальная жемчужина» и звание победителя достались Курасовой Дарье Сергеевне из Орловской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Почему Сечин не явился в суд: у судьи и «Роснефти» разные версии
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
В Москве простились с Михаилом Задорновым В подмосковной клинической больнице прошла закрытая церемония прощания с юмористом и писателем Михаилом Задорновым
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь