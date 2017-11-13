Омский минобр опубликовал телефоны для жалоб на холодные школы и детсады
Ведомство также каждую неделю собирает данные по температурному режиму во всех образовательных учреждениях.
Ведомство также каждую неделю собирает данные по температурному режиму во всех образовательных учреждениях.
Региональное министерство образования опубликовало список телефонов, по которым омичи могут пожаловаться на холод в школах и детских садах, сообщает
В ближайшее время в Омской области установятся отрицательные температуры, и если в образовательных учреждениях не будут должным образом отапливать, то об этом нужно сообщить по одному из телефонов: 24−66−47, 24−75−49, 27−51−13 и 24−75−97.
Специалисты будут проверять информацию по жалобам: свяжутся с ответственными и дежурными службами, выяснят причины и время устранения нештатной ситуации. Данные о температурном режиме во всех образовательных учреждениях собирают еженедельно.