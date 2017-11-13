Омский минобр опубликовал телефоны для жалоб на холодные школы и детсады

Региональное министерство образования опубликовало список телефонов, по которым омичи могут пожаловаться на холод в школах и детских садах, сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время в Омской области установятся отрицательные температуры, и если в образовательных учреждениях не будут должным образом отапливать, то об этом нужно сообщить по одному из телефонов: 24−66−47, 24−75−49, 27−51−13 и 24−75−97.