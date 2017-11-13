Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
7 неловких вопросов сексологу
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Около резиденции Путина обрушился склон
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
В Москве простились с Михаилом Задорновым
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Жена Никиты Преснякова снялась в яркой фотосессии
Кейт Миддлтон посетила Royal Festival of Remembrance в Лондоне
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Теракт в Нью-Йорке
11:47 (мск), источник: АиФ Омск

Омский минобр опубликовал телефоны для жалоб на холодные школы и детсады

Ведомство также каждую неделю собирает данные по температурному режиму во всех образовательных учреждениях.

Источник: Аргументы и факты

Региональное министерство образования опубликовало список телефонов, по которым омичи могут пожаловаться на холод в школах и детских садах, сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время в Омской области установятся отрицательные температуры, и если в образовательных учреждениях не будут должным образом отапливать, то об этом нужно сообщить по одному из телефонов: 24−66−47, 24−75−49, 27−51−13 и 24−75−97.

Специалисты будут проверять информацию по жалобам: свяжутся с ответственными и дежурными службами, выяснят причины и время устранения нештатной ситуации. Данные о температурном режиме во всех образовательных учреждениях собирают еженедельно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Девочка из «стеклянного шара». Как бабушка вернула жизнь внучке с аутизмом
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Судья: В «Роснефти» отказались взять повестку для Сечина
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
В Москве простились с Михаилом Задорновым В подмосковной клинической больнице прошла закрытая церемония прощания с юмористом и писателем Михаилом Задорновым
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь