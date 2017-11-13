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11:43 (мск), источник: РИА Крым

Во вторник в Симферополе будут перебои с водой

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ в центре Симферополя не будет горячей воды, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Источник: Reuters

Так, 14 ноября с 9:00 до 17:00 будет отсутствовать холодная вода у жителей улиц Севастопольская (от улицы Козлова до улицы Дмитрия Ульянова), Объездная, Субхи, Бульварная, Войкова, Лихого, Заводская, Саковича, Тамбовская, Эстонская и ряд прилегающих улиц, а также переулков Гренажный и Учебный.

Кроме того, водоснабжение центра города — улиц Самокиша, Гоголя, Горького, Карла Маркса, Ушинского, Маяковского, Долгоруковской, Александра Невского, Севастопольской, Серова, Героев Аджимушкая, Луначарского, Пушкина, Жуковского, проспекта Кирова, переулков Колхозного, Степана Разина, Коммунального и ряда прилегающих улиц — будет осуществляться со сниженным давлением.

Возможны перебои в подаче холодной воды, добавили в администрации крымской столицы.

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