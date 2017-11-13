Во вторник в Симферополе будут перебои с водой
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым.
Так, 14 ноября с 9:00 до 17:00 будет отсутствовать холодная вода у жителей улиц Севастопольская (от улицы Козлова до улицы Дмитрия Ульянова), Объездная, Субхи, Бульварная, Войкова, Лихого, Заводская, Саковича, Тамбовская, Эстонская и ряд прилегающих улиц, а также переулков Гренажный и Учебный.
Кроме того, водоснабжение центра города — улиц Самокиша, Гоголя, Горького, Карла Маркса, Ушинского, Маяковского, Долгоруковской, Александра Невского, Севастопольской, Серова, Героев Аджимушкая, Луначарского, Пушкина, Жуковского, проспекта Кирова, переулков Колхозного, Степана Разина, Коммунального и ряда прилегающих улиц — будет осуществляться со сниженным давлением.
Возможны перебои в подаче холодной воды, добавили в администрации крымской столицы.