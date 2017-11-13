Во вторник в Симферополе будут перебои с водой

Так, 14 ноября с 9:00 до 17:00 будет отсутствовать холодная вода у жителей улиц Севастопольская (от улицы Козлова до улицы Дмитрия Ульянова), Объездная, Субхи, Бульварная, Войкова, Лихого, Заводская, Саковича, Тамбовская, Эстонская и ряд прилегающих улиц, а также переулков Гренажный и Учебный.