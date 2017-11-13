Матч Россия — Испания продлит работу общественного транспорта в Петербурге

Источник: Комсомольская правда

Во вторник 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» сойдутся в товарищеском футбольном бою две сборные — России и Испании. Матч начнется позднее обычных поединков — в 21:45. А значит, закончится примерно в половину двенадцатого.

В связи с чем в городе продлится работа общественного транспорта. Так, метрополитен будет доступен пассажирам примерно на час дольше обычного. Пройти можно будет как по жетонам, так и по проездным билетам.

Вестибюли станций «Крестовский остров», «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская» и «Черная речка» будут открыты на вход до 01:30. На выход все станции петербургской подземки будут работать примерно до двух ночи.

Кроме того, до 03:00 продлится работа 23 наземных маршрутов. Это касается автобусов номер: 2, 13, 39, 40, 57, 86, 92, 93, 106, 114, 115А, 123, 127, 137, 145, 154, 157, 161, 184, 186, 187, 200 и 326.