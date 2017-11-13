Завтра в Молдове ожидается отключение воды
Поставщик воды АО Apă-Canal Chişinău предупреждает, что завтра, 14 ноября, во многих районах Молдовы будет прекращена подача воды.
Поставщик воды АО Apă-Canal Chişinău предупреждает, что завтра, 14 ноября, во многих районах Молдовы будет прекращена подача воды.
Отключения воды коснутся жителей следующих районов:
— Кишинев, улицы Ливэдарилор, Бужорилор, Св. Мария, Бусуйочешть и пер. Бужорилор,
— Яловень, улицы Свобода, 17, Дачия, 17/2, Штефан Няга, 27 Августа, 8 и Александру Хаждеу, 55.
— Ряд пригородов:
За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам Центральной диспетчерской: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.