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11:32 (мск), источник: Actualitati.md

Завтра в Молдове ожидается отключение воды

Поставщик воды АО Apă-Canal Chişinău предупреждает, что завтра, 14 ноября, во многих районах Молдовы будет прекращена подача воды.

Источник: Actualitati.md

Отключения воды коснутся жителей следующих районов:

— Кишинев, улицы Ливэдарилор, Бужорилор, Св. Мария, Бусуйочешть и пер. Бужорилор,

— Яловень, улицы Свобода, 17, Дачия, 17/2, Штефан Няга, 27 Августа, 8 и Александру Хаждеу, 55.

— Ряд пригородов: Вадул-луй-Водэ, Вэдулень, Вадул Ноу, коммунах Тохатин, Будешть, Крузешть, Бунец, на предприятиях, Asociatul и, Izvorul Vesel.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам Центральной диспетчерской: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.

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