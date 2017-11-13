Пермский край входит в число лидеров по отсутствию задолженности по кредитам в стране

За последние шесть месяцев наибольшее сокращение уровня текущей долговой загрузки зафиксировано у работников из сфер «Продаж», «Строительства» и «Транспорта и логистики». В то же время наименьшая динамика снижения отмечена у занятых в «Юриспруденции», «Социальной сфере» и «Маркетинге, рекламе и PR».

При этом самый высокий уровень долговой нагрузки по состоянию 1 ноября.2017 года (по сравнению с апрелем) отмечен у работников охранных предприятий (32,8%), социальной сферы (31,6%), и медицинских и фармацевтических учреждений (30,3%).

Именно здесь, точнее только здесь, в таблицах, представленных НБКИ, замечен Пермский край. Средняя долговая нагрузка на службу охраны в Прикамье 25,8%, при 32,8% по стране.