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17:24 (мск), источник: NewsKo

Пермский край входит в число лидеров по отсутствию задолженности по кредитам в стране

На основании данных от 4 тысяч 100 российских кредиторов национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отмечает снижение текущей долговой нагрузки (отношения ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) российских заёмщиков.

За последние шесть месяцев наибольшее сокращение уровня текущей долговой загрузки зафиксировано у работников из сфер «Продаж», «Строительства» и «Транспорта и логистики». В то же время наименьшая динамика снижения отмечена у занятых в «Юриспруденции», «Социальной сфере» и «Маркетинге, рекламе и PR».

При этом самый высокий уровень долговой нагрузки по состоянию 1 ноября.2017 года (по сравнению с апрелем) отмечен у работников охранных предприятий (32,8%), социальной сферы (31,6%), и медицинских и фармацевтических учреждений (30,3%).

Именно здесь, точнее только здесь, в таблицах, представленных НБКИ, замечен Пермский край. Средняя долговая нагрузка на службу охраны в Прикамье 25,8%, при 32,8% по стране.

«Уровень долговой нагрузки российских заёмщиков, в целом, остается на достаточно приемлемом уровне, — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом обращает на себя внимание тот факт, что самые высокие показатели PTI демонстрируют работники охранных предприятий, социальной сферы и медицины. Как видно из исследования, несмотря на общее снижение долговой нагрузки, уровень их доходов является недостаточно “комфортным” для обслуживания кредитных обязательств».

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