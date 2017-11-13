Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Госдеп ответил на слова о размещении баз РФ на Кубе и во Вьетнаме
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
26-летняя Рита Ора вышла на красную дорожку в халате и полотенце
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
СМИ: бывшая жена подаёт в суд на Марата Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Усыпальница у Кремлевской стены
13:43 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пройдет межнациональный праздник народов Самары «Единая семья»

В праздничном концерте примут участие творческие коллективы и солисты национальных общественных объединений региона.

Источник: samadm.ru

25 ноября в ДК «Заря» (ул. 9 Мая, 16) состоится межнациональный праздник народов Самары «Едина семья». Начало в 12.00. Организаторами выступают Правительство Самарской области, Дом Дружбы народов Самарской области, департамент международного и межрегионального сотрудничества г. о. Самара, департамент культуры, министерство культуры и молодежной политики Самарской области, Союз народов Самарской области, региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «Промінь» («Луч»).

В фойе ДК «Заря», где с 11.00 развернется выставка народного творчества славянских народов, будет звучать духовой оркестр.

В праздничном концерте примут участие творческие коллективы и солисты национальных общественных объединений Самарской области, представляющие богатство и многообразие украинской, белорусской и российской культуры, а также коллективы государственных и негосударственных учреждений.

В программе мероприятия также запланированы выступления председателя совета Самарской региональной общественной организации «Украинский национально-культурный центр “Проминь” (“Луч”)» И. И. Каплиенко и заслуженного деятеля культуры, члена Союза литераторов России, сопредседателя Самарского отделения Союза краеведов А. Н. Завального, сообщает Портал о дружбе народов «ВСЕ МЫ — РОССИЯ!».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Дмитрий Азаров провел очередное заседание Правительства Самарской области, на котором было рассмотрено пять вопросов
Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
Дума готовится принять закон о СМИ-«иноагентах» на этой неделе
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ «Витязь» испытает новичков в матче с «Сочи», а минчане уступят «Ак Барсу»
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь