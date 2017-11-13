В Самаре пройдет межнациональный праздник народов Самары «Единая семья»

Источник: samadm.ru

25 ноября в ДК «Заря» (ул. 9 Мая, 16) состоится межнациональный праздник народов Самары «Едина семья». Начало в 12.00. Организаторами выступают Правительство Самарской области, Дом Дружбы народов Самарской области, департамент международного и межрегионального сотрудничества г. о. Самара, департамент культуры, министерство культуры и молодежной политики Самарской области, Союз народов Самарской области, региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «Промінь» («Луч»).

В фойе ДК «Заря», где с 11.00 развернется выставка народного творчества славянских народов, будет звучать духовой оркестр.

В праздничном концерте примут участие творческие коллективы и солисты национальных общественных объединений Самарской области, представляющие богатство и многообразие украинской, белорусской и российской культуры, а также коллективы государственных и негосударственных учреждений.