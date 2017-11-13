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11:41 (мск), источник: 365info.kz

Баян Есентаева кардинально изменила имидж

На протяжении длительного времени визитной карточкой продюсера были ее черные длинные волосы. Именно по ним Есентаеву можно было узнать на любом светском мероприятии.

Источник: 365info.kz

Однако ради роли в своем новом фильме «Сиситай» Баян укоротила волосы и окрасила в более светлый оттенок. Стоит отметить, что нежно спадающие вьющиеся пряди преобразили звезду, сделав ее образ мягче и женственнее.

Одновременно с Есентаевой этой осенью сменили имидж и другие знаменитости — Макпал Исабекова и Гульназ Жоланова. Макпал нарастила белые пряди, перекрасив волосы в пепельный блонд. Гульназ Жоланова перекрасила каштановые волосы в русый цвет. Кстати, по мнению большинства фанатов, молодая актриса Гульназ Жоланова похожа на Есентаеву.

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