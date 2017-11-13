Баян Есентаева кардинально изменила имидж
На протяжении длительного времени визитной карточкой продюсера были ее черные длинные волосы. Именно по ним Есентаеву можно было узнать на любом светском мероприятии.
На протяжении длительного времени визитной карточкой продюсера были ее черные длинные волосы. Именно по ним Есентаеву можно было узнать на любом светском мероприятии.
Однако ради роли в своем новом фильме «Сиситай» Баян укоротила волосы и окрасила в более светлый оттенок. Стоит отметить, что нежно спадающие вьющиеся пряди преобразили звезду, сделав ее образ мягче и женственнее.
Одновременно с Есентаевой этой осенью сменили имидж и другие знаменитости — Макпал Исабекова и Гульназ Жоланова. Макпал нарастила белые пряди, перекрасив волосы в пепельный блонд. Гульназ Жоланова перекрасила каштановые волосы в русый цвет. Кстати, по мнению большинства фанатов, молодая актриса Гульназ Жоланова похожа на Есентаеву.