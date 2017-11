Умение писать от руки умирает… Умрет ли?

Впрочем, некоторые специалисты утверждают, что от уроков письма есть определенные, хотя и косвенные, выгоды. Энн Трубек, автор книги «История и неопределенное будущее умения писать от руки» (The History and Uncertain Future of Handwriting), считает, что такие уроки помогают развивать навык автоматизма.