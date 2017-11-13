Умение писать от руки умирает… Умрет ли?

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Говорят, что скоропись умирает. Подавляющее большинство коммуникаций ныне осуществляется с помощью клавиатуры или экрана планшета и смартфона.

Все реже случаи, когда нам надо расписаться от руки — теперь достаточно приложить свою банковскую карту к считывающему устройству.

Наши дети чуть ли не с рождения овладевают жестами, необходимыми для операций с сенсорным экраном. Может быть, понятие «хороший почерк» скоро станет непонятным новому поколению?

Дает ли какие-то преимущества умение писать от руки на бумаге? Или в ближайшем будущем оно будет утрачено раз и навсегда?

Ручка? А зачем она?

Когда-то умению писать от руки, слитно, с наклоном, в обязательном порядке учили в школах. Теперь многое изменилось.

В таких странах, как Финляндия, например, от уроков письма полностью отказались, заменив их уроками машинописи.

В США требование учиться писать от руки с 2013 года было изъято из числа главных стандартов образования. В некоторых штатах, например, в Аризоне, по-прежнему детей учат писать ручкой на бумаге, но такие штаты — в меньшинстве.

Как показывают исследования, даже в эпоху сенсорных экранов написание букв от руки может помочь школьникам выучить алфавит | Источник: StockSnap/CC0

Впрочем, некоторые специалисты утверждают, что от уроков письма есть определенные, хотя и косвенные, выгоды. Энн Трубек, автор книги «История и неопределенное будущее умения писать от руки» (The History and Uncertain Future of Handwriting), считает, что такие уроки помогают развивать навык автоматизма.

Вот что имеется в виду: когда вы научились что-то делать хорошо и способны делать это почти не задумываясь, высвобождающиеся ментальные резервы могут быть использованы для других задач.

Письмо, по мысли Трубек, можно сравнить с вождением: «Когда вы довели умение управлять автомобилем до автоматизма, вы уже каждый раз не говорите себе: вот тут надо нажать на педаль газа, а вот тут надо немного повернуть руль. Вы просто делаете это».

«Именно этого мы хотим от детей. Когда они научатся писать, они больше не будут думать о том, из каких элементов состоит каждая буква. Их мозг станет свободен от подобных мыслей и сможет заниматься чем-то другим, более важным. Как в автомобиле — наши руки и ноги автоматически выполняют необходимые движения, а мы тем временем следим за дорогой».

Трубек написала немало эссе и книг на эту тему, и она считает, что умение писать от руки не умрет в ближайшее время, «а может быть, и никогда».

Однако она считает, что школьники, овладевая клавиатурой, приобретают навык автоматизма быстрее.

С ранних лет дети учатся печатать вслепую, и то, что они печатают быстрее, чем пишут от руки, дает им больше времени на обдумывание правильного выбора слов или структуры предложения.

В статье, написанной в прошлом году для New York Times, Трубек высказывала предположение, что нынешние дети лучше общаются друг с другом благодаря умению быстро набирать текст. Но с этим согласились далеко не все.

Трубек объясняет, что два главных аргумента противников полного перехода на клавиатуры таковы. Они считают, что отказ от умения писать от руки приведет, во-первых, к утрате истории, во-вторых - к утрате индивидуального подхода.

В отношении последнего она приводит контраргумент: 95% написанных от руки исторических манускриптов обычный человек все равно уже не в состоянии прочитать: «для этого у нас специалисты — палеографы». (Палеография изучает историю письма и памятники древней письменности для того, чтобы мы могли прочитать их, определить их автора, время и место написания текста.).

Что касается «индивидуального подхода», то здесь прежде всего имеются в виду такие как правило написанные от руки личные послания, как, например, поздравительные открытки (или открытки с выражением благодарности, которые принято посылать в Британии. — Прим. переводчика).

Иногда хочется просто записать кое-что в блокнот... | Источник: kaboompics/CC0

«В этих случаях мы даем понять, что уделили время [написанию такой открытки], что это потребовало от нас чуть большей затраты сил и поэтому имеет смысл и личную окраску», — подчеркивает Трубек.

«На это я отвечаю: если ваш почерк не очень красив, существует множество других способов показать свое отношение или продемонстрировать внимание — послать коробку печенья или букет цветов».

Часть экспертов по вопросам образования согласны с Трубек — по крайней мере, частично.

В вопросах применения прогрессивных методов обучения Финляндия во многом прокладывает дорогу остальным европейским странам.

Пересмотр многих образовательных стандартов и требований, произведенный в 2014 году, предусмотрел и изменение отношения к обучению письму. Приоритет отдан машинописному набору текста и другим методам цифровых коммуникаций.

Текст, написанный от руки, порой не может прочитать даже тот, кто его написал | Источник: cocoparisienne/CC0

Минна Харманен из финского Национального агентства образования рассказывает, что в основном реакция на перемены была положительной. «Никаких жалоб со стороны учителей, родителей или детей не поступало», — говорит она.

По ее словам, главной причиной перемен стало то, что письмо от руки почти нигде не применяется.

«Когда вы взрослеете, на работе вы практически все тексты набираете на компьютере, так что куда важней умение делать это быстро и вслепую», — подчеркивает Харманен.

«Написанный от руки текст потом гораздо труднее прочитать. А исторические документы, если это когда-то понадобится в жизни, можно и научиться читать».

Учиться писать полезно

Представление о том, что обучение письму дает дополнительные выгоды в плане развития когнитивных способностей у детей, поддерживают и некоторые исследования.

В частности, оно помогает развить хорошие двигательные навыки, моторику рук и пальцев детей.

В исследовании Вашингтонского университета утверждается, что письмо от руки и набирание текста на клавиатуре задействуют разные функции мозга. Об этом же говорит в своей статье 2013 года в Psychology Today Вильям Клемм.

«Чтобы писать от руки разборчиво, необходим хороший двигательный контроль над пальцами. Вам надо уделять внимание тому, что и как вы делаете. Вам нужно практиковаться. Исследования показали, что письмо от руки активизирует зоны мозга, которые не задействуются во время набора текста на компьютере».

Из других научных исследований можно сделать предположение, что обучение скорописи стимулирует процессы визуального распознавания и запоминания.

Начать всё с чистого листа... В этом что-то есть! | Источник: todabasura/CC0

В статье 2012 года, опубликованной в журнале Trends in Neuroscience and Education («Тенденции в нейробиологии и образовании»), Карин Джеймс и Лаура Энгельхардт отмечают, что умение писать от руки, возможно, играет ключевую роль в том, насколько успешно дети заучивают алфавит.

В исследовании, в частности, группу детей дошкольного возраста разными способами знакомили с буквами. Среди прочего, они писали буквы от руки и печатали их на клавиатуре компьютера.

После этого детям, помещенным в МРТ-сканер, показывали разные буквы. Выяснилось, что у тех, кто изучал алфавит, воспроизводя буквы от руки, при виде букв активизировались определенные зоны мозга, а у тех, кто учил буквы с помощью клавиатуры, — нет.

Из чего ученые сделали вывод, что письмо от руки может ускорить процесс обучения.

А может, просто диктовать?

Между тем, существуют технологии, которые пытаются заменить и ввод текста с помощью клавиатуры. Вот, к примеру, программы распознавания речи (VRS) — у Apple это Siri, у Amazon — Alexa, а у Microsoft — Cortana.

Всего столетие назад у журналиста или писателя не было другого выбора, кроме ручки и бумаги. Как скоро мы начнем «писать», наговаривая свой текст?

В прошлом году компания Google в своем приложении Docs начала экспериментировать с голосовым вводом, который позволяет не только надиктовывать текст, но и голосом редактировать его прямо в браузере Chrome.

Например, я написал это предложение с помощью голосового ввода Google, и, как вы видите, он неплохо работает — даже понимает мой шотландский акцент (хотя и не до конца).

Харманен считает, что людям, использующим системы распознавания речи, придется научиться говорить так, как они пишут.

«Интересно будет посмотреть, как такие программы будут использоваться в школах, — отмечает она. — Увидим, что нам это даст».

Однако пока даже сами разработчики этих программ сомневаются, что их технология полностью вытеснит из нашей жизни рукописный текст.

В рукописных текстах есть свое очарование: здесь вы видите написанные рукой музыканта Принса, ныне покойного, заметки к сценарию фильма Purple Rain | Источник: AFP 2017

«Письмо от руки будет по-прежнему использоваться в те особые моменты жизни, когда людям хочется взяться за перо, — говорит Нильс Ленке из компании Nuance, разрабатывающей программы распознавания речи. — Кроме того, бывают ситуации, когда говорить неудобно, а клавиатуры нет под рукой».

Во всяком случае, система, которую в Nuance разрабатывают для автомобилей, позволяет водителю переключиться на письменный ввод от руки, если ему так удобней.

Прогресс движется с такой скоростью, что нам все реже приходится что-то писать на бумаге. Но ценность этого простого навыка для человечества весьма велика.

Скоропись — гибкое и легко приспособляемое к разным ситуациям умение, и ни телефоны, ни пишущие машинки, ни компьютеры, ни электронная почта пока не смогли полностью вытеснить его из нашей повседневной жизни.

Вполне вероятно, что умение писать от руки будет продолжать жить, благодаря усилиям энтузиастов дизайна, эстетов и просто увлеченных людей.

И даже если его роль в школьном образовательном процессе уменьшается, и мы все реже пишем друг другу записки, применяя ручку и бумагу — процесс соединения овалов и плавных линий в строку связанных символов, имеющих смысл, вряд ли скоро отомрет.

Юэн Хоузи. BBC Future

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.