Учителей научат оказывать первую помощь детям

Источник: РИА Новости

Согласно результатам исследования Совета при правительстве, представленным на пресс-конференции, почти 26% родителей, принимавших участие в опросе, получали отказ в приеме ребенка в школу или детский сад из-за того, что ребенок страдает сахарным диабетом.

«С августа мы ведем плотную работу по формированию комплексного межведомственного плана, который направлен на решение проблем детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и инвалидностью… По предложению Минздрава, и на Совете (при правительстве) это было поддержано, отдельным пунктом — разработка программы подготовки педагогов по вопросам оказания первой помощи детям с инвалидностью в целом, и, оговаривали, отдельная тематика будет направлена на детей с сахарным диабетом», — сказал Сильянов.

Он сообщил, что в план также включена разработка информационных материалов для педагогов по вопросам работы с детьми, страдающими сахарным диабетом. «В первую очередь мы будем вплотную работать с Минздравом», — отметил Сильянов.

Он пояснил, что ранее проблема поднималась на Совете по попечительству при вице-премьере Ольге Голодец. Соответствующий план на 2018−2020 годы уже разработан. В ближайшее время он будет согласован со всеми ведомствами и внесен на утверждение в правительство.