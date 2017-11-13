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12:45 (мск), источник: РИА Новости

Учителей научат оказывать первую помощь детям

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Минобрнауки совместно с Минздравом разработают программу подготовки педагогов по оказанию первой медицинской помощи учащимся, в том числе, страдающим от сахарного диабета, сообщил директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Евгений Сильянов на пресс-конференции, посвященной проблеме детского сахарного диабета.

Источник: РИА Новости

Согласно результатам исследования Совета при правительстве, представленным на пресс-конференции, почти 26% родителей, принимавших участие в опросе, получали отказ в приеме ребенка в школу или детский сад из-за того, что ребенок страдает сахарным диабетом.

«С августа мы ведем плотную работу по формированию комплексного межведомственного плана, который направлен на решение проблем детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и инвалидностью… По предложению Минздрава, и на Совете (при правительстве) это было поддержано, отдельным пунктом — разработка программы подготовки педагогов по вопросам оказания первой помощи детям с инвалидностью в целом, и, оговаривали, отдельная тематика будет направлена на детей с сахарным диабетом», — сказал Сильянов.

Он сообщил, что в план также включена разработка информационных материалов для педагогов по вопросам работы с детьми, страдающими сахарным диабетом. «В первую очередь мы будем вплотную работать с Минздравом», — отметил Сильянов.

Он пояснил, что ранее проблема поднималась на Совете по попечительству при вице-премьере Ольге Голодец. Соответствующий план на 2018−2020 годы уже разработан. В ближайшее время он будет согласован со всеми ведомствами и внесен на утверждение в правительство.

Сильянов также сообщил, что в дальнейшем появится отдельный портал для родителей по всем проблематикам. «Все, что разрабатывается, должно носить постоянный характер. Не в виде каких-то акций. Если мы говорим о какой-то наглядной информации, то это должно быть на постоянно основе», — отметил Сильянов.

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