Стало известно, когда в Самару приедет главный Дед Мороз

Первый раз Дед Мороз приедет в Самару 6 декабря. В этот день у него запланированы съемки для одного из федеральных каналов. 18 декабря он вновь приедет в областную столицу, чтобы зажечь огни на главной елке, а за день до этого он навестит Тольятти и поздравит местных детей.