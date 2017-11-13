Стало известно, когда в Самару приедет главный Дед Мороз
В ноябре стартует большое Новогоднее путешествие главного волшебника страны, за время которого он посетит около 50 городов.
В ноябре стартует большое Новогоднее путешествие главного волшебника страны, за время которого он посетит около 50 городов.
Увидеть Деда Мороза из Великого Устюга смогут и дети Самарской области. В декабре он дважды навестит наш регион, пишет 63.ru.
Первый раз Дед Мороз приедет в Самару 6 декабря. В этот день у него запланированы съемки для одного из федеральных каналов. 18 декабря он вновь приедет в областную столицу, чтобы зажечь огни на главной елке, а за день до этого он навестит Тольятти и поздравит местных детей.
Предполагается, что в каждом городе, который посетит Дед Мороз за время своего путешествия, он навестит малышей в школах, детских садах и больницах, проведет