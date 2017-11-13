Вузы России и Кореи ищут новые направления обмена и сотрудничества

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Участниками встречи стали представители Ассоциации российских и корейских университетов, в числе которых — директор Корейского центра Международного института экономики и лингвистики ИГУ Евгения Колодина, сообщает пресс-служба вуза.

«Цель форума — обсуждение общих интересов вузов России и Кореи, поиск новых направлений обмена и сотрудничества в эпоху великой конвергенции. На обсуждение были вынесены такие темы, как конвергенция образовательных систем, признание двойных дипломов, сотрудничество между вузами и компаниями в сфере гуманитарных, естественных и фундаментальных наук, а также подготовка конкретных и реальных планов по сотрудничеству», — сказала Евгения Колодина.

Евгения Колодина приняла участие в работе круглого стола «Эпоха великой конвергенции и новые направления сотрудничества между вузами России и Кореи», выступив с докладом на тему «Практика международных Летних школ, как вектор интернационализации междисциплинарного образовательного пространства». В своем выступлении представитель Иркутского государственного университета рассказала о богатом опыте проведения Летних школ в ИГУ, представив проект трехфазности форм данного типа взаимодействия, что позволяет, с одной стороны, повысить международное измерение образовательной среды вуза, а с другой — сделать университет более привлекательным на внешнем рынке, как для отечественных, так и для зарубежных студентов. «Совместные формы реализации подобных международных практик применяются в ИГУ в целях повышения качества образования, приумножения академического потенциала, обогащения существующих образовательных программ инновационными элементами зарубежных образовательных программ, расширения доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения, углублённого изучения учебных курсов», — отметила Евгения Колодина.

Кроме участия в форуме, Евгения Колодина провела ряд деловых переговоров с представителями корейских вузов. На встрече с руководителями университетов Донгук, Инчхон, Самюк, Нам Сеул были высказаны предложения по объединению усилий для развития образовательного, научного, культурного сотрудничества. А на встрече с заместителем председателя корейского совета по университетскому образованию Республики Корея, ректором университета Чхунбук (вуз-партнер ИГУ) г-ном Юн Ёпхё обсуждались конкретные шаги по расширению академических обменов, научных исследований, конференций и культурных программ.