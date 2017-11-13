Гигантские сосульки выросли на домах в Новосибирске

Источник: VN.ru

По данным ведомства, причиной образования опасных сосулек стали осадки и переменчивая погода. Сотрудники МЧС призвали управляющие компании в оперативном порядке устранить угрозу для прохожих и усилить контроль за состоянием кровель жилых домов и общественных зданий.

Жителям рекомендуется обходить опасные зоны и огороженные места, куда сбрасывают снег. «Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, не стоит подходить близко к стенам зданий. Чаще всего сосульки появляются над водостоками, а также могут свисать с балконов и лоджий, поэтому эти места бывают особенно опасны. Обращайте внимание на обледенение тротуаров: обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками», — напоминают в МЧС.

Также в ведомстве предупредили прохожих, чтобы те, услышав сверху подозрительный шум, ни в коем случае не останавливались и не пытались что-то рассмотреть. Напротив, следует как можно быстрее прижаться к стене в надежде, что козырек крыши послужит укрытием.