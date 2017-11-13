Гигантские сосульки выросли на домах в Новосибирске
Об опасности падения сосулек и заледенелого снега с карнизов и крыш зданий предупреждает МЧС России по Новосибирской области. Также спасатели призвали оперативно устранить угрозу.
Об опасности падения сосулек и заледенелого снега с карнизов и крыш зданий предупреждает МЧС России по Новосибирской области. Также спасатели призвали оперативно устранить угрозу.
По данным ведомства, причиной образования опасных сосулек стали осадки и переменчивая погода. Сотрудники МЧС призвали управляющие компании в оперативном порядке устранить угрозу для прохожих и усилить контроль за состоянием кровель жилых домов и общественных зданий.
Жителям рекомендуется обходить опасные зоны и огороженные места, куда сбрасывают снег. «Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, не стоит подходить близко к стенам зданий. Чаще всего сосульки появляются над водостоками, а также могут свисать с балконов и лоджий, поэтому эти места бывают особенно опасны. Обращайте внимание на обледенение тротуаров: обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками», — напоминают в МЧС.
Также в ведомстве предупредили прохожих, чтобы те, услышав сверху подозрительный шум, ни в коем случае не останавливались и не пытались
Случаи с падением сосулек на людей происходят в Новосибирске практически ежегодно. В марте 2017 года с крыши дома № 8 на улице Пархоменко сорвался пласт снега и упал на четырехмесячную девочку, лежащую в коляске. Малышка несколько дней провела в больнице с травмой головы.