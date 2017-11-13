Бой времен Гражданской войны «оживили» реконструкторы в Нижнем Новгороде
Мероприятие состоялось в Парке Победы. В качестве сцены для реконструкции выбрали события Гражданской войны ноября 1918 года.
Мероприятие состоялось в Парке Победы. В качестве сцены для реконструкции выбрали события Гражданской войны ноября 1918 года.
Организаторы делятся: цель мероприятия — привлечь внимание молодого поколения к истории. Подготовка, по словам участников, заняла около двух месяцев.
В импровизированном бою участвовали представители регионального казачьего конного клуба,
Завершилось все минутой молчания в память о павших в годы сражений Гражданской войны. А позже, гостям удалось поближе рассмотреть оружие и технику и даже попробовать пострелять из винтовки.