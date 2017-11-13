Бой времен Гражданской войны «оживили» реконструкторы в Нижнем Новгороде

Организаторы делятся: цель мероприятия — привлечь внимание молодого поколения к истории. Подготовка, по словам участников, заняла около двух месяцев.



В импровизированном бою участвовали представители регионального казачьего конного клуба, военно-исторических клубов, их коллеги из Москвы, а также пиротехники. За происходящим наблюдали более 500 человек.