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13:05 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Бой времен Гражданской войны «оживили» реконструкторы в Нижнем Новгороде

Мероприятие состоялось в Парке Победы. В качестве сцены для реконструкции выбрали события Гражданской войны ноября 1918 года.

Организаторы делятся: цель мероприятия — привлечь внимание молодого поколения к истории. Подготовка, по словам участников, заняла около двух месяцев.

В импровизированном бою участвовали представители регионального казачьего конного клуба, военно-исторических клубов, их коллеги из Москвы, а также пиротехники. За происходящим наблюдали более 500 человек.

Завершилось все минутой молчания в память о павших в годы сражений Гражданской войны. А позже, гостям удалось поближе рассмотреть оружие и технику и даже попробовать пострелять из винтовки.

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