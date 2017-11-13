Российские метеорологи вооружатся новыми гаубицами

Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России использует артиллерийские орудия для предотвращения схода лавин в гористой местности.

Для этого в сезон наиболее значимого скопления масс снега в горах производятся короткие артиллерийские обстрелы. Они провоцируют сход снежных масс, благодаря чему удается избегать внезапных и опасных сходов лавин.

Как отмечает блог bmpd, до сих пор в составе артиллерии противолавинной службы Росгидромета гаубиц Д-30 не было. На оснащении службы состоят зенитные артиллерийские орудия КС-19 калибра 100 миллиметров (выпускались 1947−1957 годах), полевые пушки БС-3 калибра 100 миллиметров (производились в 1944—1951 годах), а также минометы калибров 120, 160 и 240 миллиметров.

Читайте также Гидрометцентр пообещал россиянам неоднородную зиму

Подразделение противолавинной службы Росгидромета на Камчатке использует крупнокалиберную буксируемую пушку 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра. Это орудие было выпущено в конце 1970-х годов.

Согласно распоряжению правительства России, помимо гаубиц Д-30 Росгидромет получит индивидуальные и групповые комплекты инструментов для орудие, а также 4,5 тысячи осколочно-фугасный артиллерийских выстрелов ОФ-462. И орудия, и боеприпасы будут выделены метеорологической службе Министерством обороны России.

Гаубицы Д-30 были разработаны в СССР в конце 1950-х годов и поступили на вооружение в 1963 году. Масса одного орудия составляет 3,2 тонны. Орудие оснащено стволом длиной 38 калибров (4,7 метра). Скорострельность Д-30 составляет до восьми выстрелов в минуту, а прицельная дальность ведения огня — около 15 километров. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом составляет 22 километра.

В настоящее время на вооружении России стоят около 400 гаубиц Д-30. Они используются Сухопутными, Береговыми, Воздушно-десантными войсками и Национальной гвардией. Около 4,5 тысяч буксируемых орудий этого типа находятся на долгосрочном хранении.