Первый международный конкурс молодых органистов «Байкальская токката» пройдёт в Иркутске
Международный конкурс молодых органистов «Байкальская токката» пройдёт
Международный конкурс молодых органистов «Байкальская токката» пройдёт
В Восточной Сибири такое мероприятие состоится впервые. Об этом сообщает 13 ноября
Конкурс пройдёт в органном зале Иркутской областной филармонии, где установлен один из лучших органов России, сделанный мастерами немецкой фирмы «Александр Шуке». В конкурсных прослушиваниях примут участие молодые исполнители органной музыки из Москвы,
Выступления будет оценивать международное жюри. В его составе — профессор кафедры органа Академии музыки г. Кракова, главный органист собора св. Марии в г. Кракове Марек Стефаньски (Польша), лауреат международных конкурсов органистов, солистка Калининградской областной филармонии Хироко Иноуэ (Япония), лауреат и обладатель специальных призов международных конкурсов органистов,
Завершится конкурс концертом лауреатов. Победителей ожидают гастрольные туры по крупнейшим городам сибирского региона. Организатор конкурса — Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена.