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16:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

Первый международный конкурс молодых органистов «Байкальская токката» пройдёт в Иркутске

Международный конкурс молодых органистов «Байкальская токката» пройдёт 13—17 декабря 2017 года в Иркутске.

В Восточной Сибири такое мероприятие состоится впервые. Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич.

Конкурс пройдёт в органном зале Иркутской областной филармонии, где установлен один из лучших органов России, сделанный мастерами немецкой фирмы «Александр Шуке». В конкурсных прослушиваниях примут участие молодые исполнители органной музыки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани, Кемерово, Новосибирска, Красноярска, Астаны (Казахстан).

Выступления будет оценивать международное жюри. В его составе — профессор кафедры органа Академии музыки г. Кракова, главный органист собора св. Марии в г. Кракове Марек Стефаньски (Польша), лауреат международных конкурсов органистов, солистка Калининградской областной филармонии Хироко Иноуэ (Япония), лауреат и обладатель специальных призов международных конкурсов органистов, солист-органист Красноярской краевой филармонии Андрей Бардин (Россия), лауреат Европейского и международного конкурсов, солистка Иркутской областной филармонии Яна Юденкова (Россия).

Завершится конкурс концертом лауреатов. Победителей ожидают гастрольные туры по крупнейшим городам сибирского региона. Организатор конкурса — Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена.

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