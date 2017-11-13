Здания в Омске оформят к Новому году до 15 декабря
Предпринимателей предупредили, что особое внимание нужно уделить пожарной безопасности.
Предпринимателей предупредили, что особое внимание нужно уделить пожарной безопасности.
Городские здания украсят к Новому году до 15 декабря, сообщает
Концепцию художественного оформления презентовали и обсудили на встрече с 130 представителями компаний и организаций в администрации Центрального округа. За достойное украшение в прошлые годы похвалили торговые комплексы «Флагман», «Герцен Plaza», «Каскад», магазин «Дружный Мир» и культурный центр «Атриум-кино».
Сотрудники территориального отдела по надзорной деятельности по округу рассказали об основных требованиях пожарной безопасности, которым при оформлении должны уделять особое внимание. Кроме того, всем напомнили о необходимости уборки снега и льда, противогололёдной обработки подходов к зданиям.
«Украшенное здание притягивает большее число покупателей и посетителей. Мало предложить товары и услуги, важно привлечь омичей яркими витринами, создать предновогоднее настроение. Надеюсь, праздники пройдут на уровне и принесут только радость», — сказал глава администрации Центрального округа Омска Сергей Дмитриенко.