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12:57 (мск), источник: АиФ Омск

Здания в Омске оформят к Новому году до 15 декабря

Предпринимателей предупредили, что особое внимание нужно уделить пожарной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Городские здания украсят к Новому году до 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации Омска.

Концепцию художественного оформления презентовали и обсудили на встрече с 130 представителями компаний и организаций в администрации Центрального округа. За достойное украшение в прошлые годы похвалили торговые комплексы «Флагман», «Герцен Plaza», «Каскад», магазин «Дружный Мир» и культурный центр «Атриум-кино».

Сотрудники территориального отдела по надзорной деятельности по округу рассказали об основных требованиях пожарной безопасности, которым при оформлении должны уделять особое внимание. Кроме того, всем напомнили о необходимости уборки снега и льда, противогололёдной обработки подходов к зданиям.

«Украшенное здание притягивает большее число покупателей и посетителей. Мало предложить товары и услуги, важно привлечь омичей яркими витринами, создать предновогоднее настроение. Надеюсь, праздники пройдут на уровне и принесут только радость», — сказал глава администрации Центрального округа Омска Сергей Дмитриенко.

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