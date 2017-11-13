Здания в Омске оформят к Новому году до 15 декабря

Источник: Аргументы и факты

Городские здания украсят к Новому году до 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации Омска.

Концепцию художественного оформления презентовали и обсудили на встрече с 130 представителями компаний и организаций в администрации Центрального округа. За достойное украшение в прошлые годы похвалили торговые комплексы «Флагман», «Герцен Plaza», «Каскад», магазин «Дружный Мир» и культурный центр «Атриум-кино».

Сотрудники территориального отдела по надзорной деятельности по округу рассказали об основных требованиях пожарной безопасности, которым при оформлении должны уделять особое внимание. Кроме того, всем напомнили о необходимости уборки снега и льда, противогололёдной обработки подходов к зданиям.