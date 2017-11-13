Из уфимского аэропорта открываются еженедельные рейсы на китайский остров Хайнань

Рейсы будут осуществляться с 23 декабря 2017 года по 24 марта 2018 года. Самолеты по маршруту Уфа — Хайкоу будут отправляться еженедельно по субботам в 23.45. В полете авиапассажиры проведут около десяти часов. На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать самолет Boeing 767−300, рассчитанный на 340 человек.

Как сообщалось ранее, в середине сентября стало известно, что со 2 ноября из столицы республики можно будет прямым рейсом отправиться в Китай, на остров Хайнань. Планировалось, что рейсы будут выполняться по четвергам авиакомпанией «ВИМ-Авиа» на Boeing 777, но в связи с последними событиями авиаперевозчик был заменен.