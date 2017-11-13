Прокуратура Башкирии защитит Борисовские печи в Белорецком районе

Напомним, что неприятная история с постройками 18 века началась еще в октябре этого года. Один из местных активистов поведал, что лесорубы разобрали одну из старых построек и закидали камнями из здания разбитую ими же самими лесную дорогу. После шумихи в СМИ на место приехали представители южно-уральского заповедника.