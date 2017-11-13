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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии защитит Борисовские печи в Белорецком районе

Постройки признали объектами культурного наследия.

Прокуратура Башкирии нашла в Борисовских печах признаки объектов культурного наследия.

Напомним, что неприятная история с постройками 18 века началась еще в октябре этого года. Один из местных активистов поведал, что лесорубы разобрали одну из старых построек и закидали камнями из здания разбитую ими же самими лесную дорогу. После шумихи в СМИ на место приехали представители южно-уральского заповедника.

— Надзорными мероприятиями установлено, что печи имеют признаки объекта культурного наследия. Однако сельская администрация не обеспечила их сохранность. Прокуратура вынесла соответствующее представление в адрес главы Инзерского сельсовета, — объяснили в прокуратуре Башкирии.

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