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16:10 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

14 и 15 ноября в центре и на Западном отключат свет

14 и 15 ноября некоторые жители Ростова останутся без электричества.

По информации мэрии города, во вторник с 9 утра до 17 часов света не будет по адресам: ул. 3-я Кольцевая, 1, 2; ул. Профсоюзная, 104−124; пер Радиальный, 1−9; просп. Ставского, 46−48.

А 15 ноября — на ул. Ленина, 101, 103, 103/1, просп. Нагибина, 14, 14 А, 16, 18.

Неотложные работы проводятся для исключения аварийных ситуаций, говорится в сообщении.

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