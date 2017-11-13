14 и 15 ноября в центре и на Западном отключат свет
14 и 15 ноября некоторые жители Ростова останутся без электричества.
14 и 15 ноября некоторые жители Ростова останутся без электричества.
По информации мэрии города, во вторник с 9 утра до 17 часов света не будет по адресам: ул. 3-я Кольцевая, 1, 2; ул. Профсоюзная, 104−124; пер Радиальный, 1−9; просп. Ставского, 46−48.
А 15 ноября — на ул. Ленина, 101, 103, 103/1, просп. Нагибина, 14, 14 А, 16, 18.
Неотложные работы проводятся для исключения аварийных ситуаций, говорится в сообщении.