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12:56 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Иконы Сампсониевского собора были повреждены в ходе церковных служб

Сампсониевский собор передан в распоряжение церкви 5 февраля 2017 года.

13 ноября стало известно о результатах проверки состояния иконостаса Сампсониевского собора, переданного РПЦ. КГИОП Петербурга выявил локальные повреждения икон. Об этом сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

По факту проверки на иконах обнаружены «набрызги воска», которые могли возникнуть в результате проведения церковных служб.

Напомним, что Сампсониевский собор передан в распоряжение церкви 5 февраля 2017 года. В одном из зданий соборного комплекса именуемом «Юбилейный домик», после передачи была сделана перепланировка.

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