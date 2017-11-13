Иконы Сампсониевского собора были повреждены в ходе церковных служб

13 ноября стало известно о результатах проверки состояния иконостаса Сампсониевского собора, переданного РПЦ. КГИОП Петербурга выявил локальные повреждения икон. Об этом сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

По факту проверки на иконах обнаружены «набрызги воска», которые могли возникнуть в результате проведения церковных служб.