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12:49 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани больше половины жителей сделали прививки от гриппа

КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Около 3 миллионов человек на Кубани привились от гриппа, что позволит снизить в регионе заболеваемость в сезон простуд, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА Новости

«В регионе завершилась массовая вакцинация против гриппа. Больше половины жителей края — около 3 миллионов человек — привиты, а значит, защищены. План обязательной вакцинации выполнен на 100%», — сказал глава региона.

Он пояснил, что Кубань находится в зоне риска, в крае высокие туристические потоки, присутствует миграция населения, и, соответственно, есть большая вероятность заноса инфекции в регион.

«Прививка позволит избежать серьезных осложнений от гриппа. Практика прошлого года показала, что вакцинация существенно снижает риски», — добавил губернатор, уточнив, что в 2016 году прививку от гриппа сделали более 2,5 миллиона кубанцев. Благодаря этому, по мнению Кондратьева, в сезон простуд заболеваемость в крае была в несколько раз ниже эпидпорога.

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