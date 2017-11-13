Из Кингисеппа в Петербург довезут с бесплатным Wi-Fi
Дополнительные автобусы со сниженной стоимостью проезда и бесплатным беспроводным интернетом запустят из Кингисеппа в Петербург. Об этом сообщает
Дополнительные автобусы со сниженной стоимостью проезда и бесплатным беспроводным интернетом запустят из Кингисеппа в Петербург. Об этом сообщает
Начиная с 13 ноября, официальный перевозчик на маршруте № 851 «Сланцы -Кингисепп — Санкт-Петербург» будет выполнять между точками прибытия девять рейсов в день. В пятницу и воскресенье на маршруте будут курсировать дополнительные автобусы. Для удобства пассажиров наравне с автобусами большой вместимости (до 35 мест) в рейсы отправятся комфортабельные микроавтобусы.
Стоимость проезда в одну сторону составит 250 рублей. Для пенсионеров и лиц с ограниченными физическими возможностями при предъявлении документа билет обойдётся в 200 рублей. Весной на маршрутах Кингисеппского и Сланцевского районов был введен бесплатный проезд для лиц старше 75 лет. Эта льгота сохраняется и на новых автобусах.