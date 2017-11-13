Из Кингисеппа в Петербург довезут с бесплатным Wi-Fi

Начиная с 13 ноября, официальный перевозчик на маршруте № 851 «Сланцы -Кингисепп — Санкт-Петербург» будет выполнять между точками прибытия девять рейсов в день. В пятницу и воскресенье на маршруте будут курсировать дополнительные автобусы. Для удобства пассажиров наравне с автобусами большой вместимости (до 35 мест) в рейсы отправятся комфортабельные микроавтобусы.