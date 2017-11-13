Иркутск может стать столицей «Тотального диктанта» в 2018 году
Проголосовать за Иркутск можно на сайте мероприятия.
Проголосовать за Иркутск можно на сайте мероприятия.
В сети началось масштабное голосование за столицу акции «Тотальный диктант», в которой в 2018 году пройдут главные чтения авторского текста, написанного для акции. В списке городов для голосования есть и Иркутск.
Как сообщает руководитель проекта Ольга Ребковец, с 2018 года столицу диктанта будут выбирать ежегодно.
«В
У Иркутян есть уникальный шанс заполучить звание столицы диктанта. Голосование продлится до 26 декабря. Голосовать можно, авторизовавшись через соцсети раз в сутки с одного устройства.
Диктант Россия и весь мир напишет 14 апреля. Именно в этот же день в
Кроме Иркутска в голосовании участвуют 16 городов России, среди которых Владивосток, Ижевск, Красноярск, Томск, Москва и другие.