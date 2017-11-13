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13:20 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутск может стать столицей «Тотального диктанта» в 2018 году

Проголосовать за Иркутск можно на сайте мероприятия.

В сети началось масштабное голосование за столицу акции «Тотальный диктант», в которой в 2018 году пройдут главные чтения авторского текста, написанного для акции. В списке городов для голосования есть и Иркутск.

Как сообщает руководитель проекта Ольга Ребковец, с 2018 года столицу диктанта будут выбирать ежегодно.

«В город-столицу будет приезжать автор текста, чтобы прочитать его перед желающими написать диктант», — комментирует Ребковец.

У Иркутян есть уникальный шанс заполучить звание столицы диктанта. Голосование продлится до 26 декабря. Голосовать можно, авторизовавшись через соцсети раз в сутки с одного устройства.

Диктант Россия и весь мир напишет 14 апреля. Именно в этот же день в городе-победителе на главной площадке акции автор текста зачитает его всем участникам. С места события будут вестись прямые трансляции в интернет.

Кроме Иркутска в голосовании участвуют 16 городов России, среди которых Владивосток, Ижевск, Красноярск, Томск, Москва и другие.

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