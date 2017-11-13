На участке улицы Тверитина в Екатеринбурге запретят парковать машины

ЕКАТЕРИНБУРГ. На участке улицы Тверитина в Екатеринбурге дорожники запретят остановку транспорта. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.

Остановка машин на Тверитина от дома № 12а до улицы Чапаева будет запрещена с первой декады декабря.

Запрет вводится в связи со сложностью проезда. На данном участке улицы будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и просит соблюдать правила дорожного движения.