На участке улицы Тверитина в Екатеринбурге запретят парковать машины
Запрет вводится в связи со сложностью проезда.
Запрет вводится в связи со сложностью проезда.
ЕКАТЕРИНБУРГ. На участке улицы Тверитина в Екатеринбурге дорожники запретят остановку транспорта. Об этом АПИ сообщили в
Остановка машин на Тверитина от дома № 12а до улицы Чапаева будет запрещена с первой декады декабря.
Запрет вводится в связи со сложностью проезда. На данном участке улицы будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию
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