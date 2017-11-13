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13:00 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге к Чемпионату мира по футболу появится вытрезвитель

В Петербурге к Чемпионату мира по футболу-2018 создадут вытрезвитель. Об этом заявил 13 ноября в ходе межведомственного совещания в Смольном по вопросу борьбы с незаконным оборотом алкоголя губернатор Георгий Полтавченко.

Источник: AP 2017

Ранее в докладе заместитель прокурора Петербурга Виктор Мельник напомнил об отсутствии в городе вытрезвителей и подчеркнул, что проблема особенно актуальна в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года.

По словам Георгия Полтавченко, создавать специальные отделения на базе обычных стационаров нецелесообразно. Глава города поручил до 15 декабря проработать правовой механизм для создания «отдельного специализированного подразделения, куда бы эту публику свозили». «На это деньги мы найдем», — подчеркнул губернатор.

Также глава города распорядился проработать вопрос о создании пунктов для освидетельствования состояния алкогольного опьянения в каждом районе Петербурга. Они могут быть организованы, к примеру, при травмпунктах, сказал Георгий Полтавченко.

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