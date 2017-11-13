В Петербурге к Чемпионату мира по футболу появится вытрезвитель

Источник: AP 2017

Ранее в докладе заместитель прокурора Петербурга Виктор Мельник напомнил об отсутствии в городе вытрезвителей и подчеркнул, что проблема особенно актуальна в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года.

По словам Георгия Полтавченко, создавать специальные отделения на базе обычных стационаров нецелесообразно. Глава города поручил до 15 декабря проработать правовой механизм для создания «отдельного специализированного подразделения, куда бы эту публику свозили». «На это деньги мы найдем», — подчеркнул губернатор.