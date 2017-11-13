В ночь на 14 ноября в центре Краснодара ограничат движение из-за учений ФСБ
Силовики будут отрабатывать комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам.
Силовики будут отрабатывать комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам.
В ночь с 13 на 14 ноября оперативный штаб в Краснодарском крае проведет на территории краевого центра очередной этап
В рамках учения на практике будет отработан комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам в отношении объектов массового пребывания людей, а также меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия при проведении совместных операций группировки сил и средств оперативного штаба.
Мероприятия проводятся в ночное время для того, чтобы не нарушать привычную жизнь города, не создавать дополнительных проблем в движении автотранспорта и функционировании предприятий и организаций, сообщает «Югополису»
В связи с проведением специальных мероприятий в районе пересечения улиц Красной и Северной, передвижение автотранспорта будет прекращено.