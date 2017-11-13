В ночь на 14 ноября в центре Краснодара ограничат движение из-за учений ФСБ

В ночь с 13 на 14 ноября оперативный штаб в Краснодарском крае проведет на территории краевого центра очередной этап командно-штабного учения «Метель-2017» по реализации по пресечению террористического акта.

В рамках учения на практике будет отработан комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам в отношении объектов массового пребывания людей, а также меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия при проведении совместных операций группировки сил и средств оперативного штаба.

Мероприятия проводятся в ночное время для того, чтобы не нарушать привычную жизнь города, не создавать дополнительных проблем в движении автотранспорта и функционировании предприятий и организаций, сообщает «Югополису» пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.