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13:40 (мск), источник: Югополис

В ночь на 14 ноября в центре Краснодара ограничат движение из-за учений ФСБ

Силовики будут отрабатывать комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам.

В ночь с 13 на 14 ноября оперативный штаб в Краснодарском крае проведет на территории краевого центра очередной этап командно-штабного учения «Метель-2017» по реализации по пресечению террористического акта.

В рамках учения на практике будет отработан комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам в отношении объектов массового пребывания людей, а также меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия при проведении совместных операций группировки сил и средств оперативного штаба.

Мероприятия проводятся в ночное время для того, чтобы не нарушать привычную жизнь города, не создавать дополнительных проблем в движении автотранспорта и функционировании предприятий и организаций, сообщает «Югополису» пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

В связи с проведением специальных мероприятий в районе пересечения улиц Красной и Северной, передвижение автотранспорта будет прекращено.

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