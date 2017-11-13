В Перми открыто движение по транспортной развязке у нового терминала аэропорта

Сегодня, 13 ноября, состоялось торжественное открытие движения автомобильного транспорта по развязке у нового аэровокзального комплекса пермского аэропорта «Большое Савино».

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, и. о. начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Сергей Царьков, начальник филиала ЗАО «Уралмостострой» Мостоотряд № 123 Юрий Истягин, а также депутаты законодательного собрания Прикамья, представители краевого правительства, подрядных организаций.

На новой транспортной развязке предусмотрены освещение, ливневая канализация, шумозащитные экраны. Также организована парковочная стоянка на 650 мест.

«Развязка, которую мы открыли сегодня, является частью транспортного сообщения от Центрального рынка до Усть-Качки. В 2017 году на этой автодороге мы привели в надлежащее состояние сразу несколько участков. Это было сделано благодаря программе “Безопасные и качественные дороги”, инициированной президентом России Владимиром Путиным», — подчеркнул Максим Решетников.

О технических особенностях работ на этом участке дороги рассказал начальник филиала ЗАО «Уралмостострой» Мостоотряд № 123 Юрий Истягин.

«Сложность реализации этого проекта была в том, что перед нами стояла задача реконструировать участок без перекрытия движения и завершить первый этап в довольно короткие сроки — к Чемпионату мира по летнему биатлону. Все работы были завершены в срок, задача была выполнена», — отметил Юрий Истягин.

По словам и. о. начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Сергея Царькова, Пермская агломерация успешно и в срок справилась с поставленными задачами на 2017 год — приведено в нормативное состояние порядка 115 км дорог и улиц. В следующем году предстоит улучшить эти результаты.

«Реализация президентского проекта “Безопасные и качественные дороги” продлится до 2025 года, и нам предстоит еще большая работа. Стоит отметить, что власти Пермского края грамотно подошли к формированию плана объектов, они опубликованы на портале “Управляем вместе”, где проходят общественные обсуждения. По поручению заместителя председателя правительства РФ, до конца ноября должен быть сформирован перечень объектов на 2018 год. Сразу после этого будет подписано соглашение о направлении средств по БКД», — прокомментировал реализацию президентской программы в Пермском крае Сергей Царьков.

В 2018 году по программе «Безопасные и качественные дороги» Пермский край получит один млрд руб. на дорожную инфраструктуру.

Напомним, в 2017 году на дорожное строительство в Пермском крае была направлена беспрецедентная сумма — 11 млрд 600 млн руб. На эти деньги всего отремонтировано и построено более 800 км дорог. Наиболее крупными проектами этого года стали участок «Восточного обхода» и участок федеральной трассы в сторону Кукуштана. Завершаются работы на кольцевой развязке на шоссе Космонавтов и ул. Свиязева в Перми.

В проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годы предусмотрено порядка 32 млрд руб. на дорожную инфраструктуру, в том числе 4 млрд руб. — на дорожные объекты краевой столицы.