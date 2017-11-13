Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
7 неловких вопросов сексологу
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Около резиденции Путина обрушился склон
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Госдеп ответил на слова о размещении баз РФ на Кубе и во Вьетнаме
СМИ: жену и сестру Задорнова поместили в стационар
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
As: «Реал» принял решение продать Бэйла летом
Наместников и Кучеров помогли «Тампе Бэй» победить «Анахайм»
Светлана Лобода в нелепом платье-сетке пришла на премию (фото)
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
СМИ: бывшая жена подаёт в суд на Марата Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16:34 (мск), источник: NewsKo

В Перми открыто движение по транспортной развязке у нового терминала аэропорта

Здесь предусмотрены освещение, ливневая канализация, шумозащитные экраны, и организована парковка на 650 мест.

Сегодня, 13 ноября, состоялось торжественное открытие движения автомобильного транспорта по развязке у нового аэровокзального комплекса пермского аэропорта «Большое Савино».

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, и. о. начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Сергей Царьков, начальник филиала ЗАО «Уралмостострой» Мостоотряд № 123 Юрий Истягин, а также депутаты законодательного собрания Прикамья, представители краевого правительства, подрядных организаций.

На новой транспортной развязке предусмотрены освещение, ливневая канализация, шумозащитные экраны. Также организована парковочная стоянка на 650 мест.

«Развязка, которую мы открыли сегодня, является частью транспортного сообщения от Центрального рынка до Усть-Качки. В 2017 году на этой автодороге мы привели в надлежащее состояние сразу несколько участков. Это было сделано благодаря программе “Безопасные и качественные дороги”, инициированной президентом России Владимиром Путиным», — подчеркнул Максим Решетников.

О технических особенностях работ на этом участке дороги рассказал начальник филиала ЗАО «Уралмостострой» Мостоотряд № 123 Юрий Истягин.

«Сложность реализации этого проекта была в том, что перед нами стояла задача реконструировать участок без перекрытия движения и завершить первый этап в довольно короткие сроки — к Чемпионату мира по летнему биатлону. Все работы были завершены в срок, задача была выполнена», — отметил Юрий Истягин.

По словам и. о. начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Сергея Царькова, Пермская агломерация успешно и в срок справилась с поставленными задачами на 2017 год — приведено в нормативное состояние порядка 115 км дорог и улиц. В следующем году предстоит улучшить эти результаты.

«Реализация президентского проекта “Безопасные и качественные дороги” продлится до 2025 года, и нам предстоит еще большая работа. Стоит отметить, что власти Пермского края грамотно подошли к формированию плана объектов, они опубликованы на портале “Управляем вместе”, где проходят общественные обсуждения. По поручению заместителя председателя правительства РФ, до конца ноября должен быть сформирован перечень объектов на 2018 год. Сразу после этого будет подписано соглашение о направлении средств по БКД», — прокомментировал реализацию президентской программы в Пермском крае Сергей Царьков.

В 2018 году по программе «Безопасные и качественные дороги» Пермский край получит один млрд руб. на дорожную инфраструктуру.

Напомним, в 2017 году на дорожное строительство в Пермском крае была направлена беспрецедентная сумма — 11 млрд 600 млн руб. На эти деньги всего отремонтировано и построено более 800 км дорог. Наиболее крупными проектами этого года стали участок «Восточного обхода» и участок федеральной трассы в сторону Кукуштана. Завершаются работы на кольцевой развязке на шоссе Космонавтов и ул. Свиязева в Перми.

В проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годы предусмотрено порядка 32 млрд руб. на дорожную инфраструктуру, в том числе 4 млрд руб. — на дорожные объекты краевой столицы.

Источник — администрация губернатора Пермского края.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Венгерская доска
Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
В Госдуме открылся супермаркет
Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск
При обрушении на стройке в Саранске погибли два человека
Спорт
«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Анонс дня в КХЛ «Витязь» испытает новичков в матче с «Сочи», а минчане уступят «Ак Барсу»
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь