Определены потенциальные площадки для лыжероллерной трассы в Перми

Места выбирала специальная комиссия в составе представителей министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края, городской администрации и региональных учреждений лыжных гонок и биатлона.



«Лыжероллерная трасса — своеобразный по наполнению объект. Здесь очень важны уклоны, ширина и длина трассы. В черте города таких мест не так уж много, к тому же хотелось бы эксплуатировать участки, которые когда-то использовались. Выбранные варианты соответствуют этим критериям. Кроме того, важно чтобы в дальнейшем лыжероллерная трасса получила статус «спортивного объекта», рассказал министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин.



Сейчас специалистам комиссии предстоит выбрать наиболее оптимальный вариант размещения лыжероллерной трассы. Напомним, вопрос с отсутствием такого спортивного объекта в Перми был поднят властями после сюжетов в пермских СМИ о том, что лыжникам и биатлонистам в Перми, как начинающим, так и действующим, приходится тренироваться на кладбищах, автомобильных дорогах и у недостроенного крематория.

