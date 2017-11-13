Определены потенциальные площадки для лыжероллерной трассы в Перми
Приоритетными стали три варианта: комплекс Пермского государственного технического университета, лыжная база «Прикамье» и земельный участок рядом с ЛБК «Пермские медведи».
Приоритетными стали три варианта: комплекс Пермского государственного технического университета, лыжная база «Прикамье» и земельный участок рядом с ЛБК «Пермские медведи».
Места выбирала специальная комиссия в составе представителей министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края, городской администрации и региональных учреждений лыжных гонок и биатлона.
«Лыжероллерная трасса — своеобразный по наполнению объект. Здесь очень важны уклоны, ширина и длина трассы. В черте города таких мест не так уж много, к тому же хотелось бы эксплуатировать участки, которые
Сейчас специалистам комиссии предстоит выбрать наиболее оптимальный вариант размещения лыжероллерной трассы. Напомним, вопрос с отсутствием такого спортивного объекта в Перми был поднят властями после сюжетов в пермских СМИ о том, что лыжникам и биатлонистам в Перми, как начинающим, так и действующим, приходится тренироваться на кладбищах, автомобильных дорогах и у недостроенного крематория.