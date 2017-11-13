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13:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Симферополя заявили о начале войны с объявлениями

Глава крымской столицы призвал обратиться к опыту других регионов России.

Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев на аппаратном совещании объявил о борьбе с объявлениями, которые горожане клеят на фасадах зданий.

— Сейчас фасады домов и коммерческих помещений покрыты слоями объявлений и такая ситуация является недопустимой, — отметил Лукашев. — Нам необходимо принять меры реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства. В данном направлении следует обратиться к опыту других городов Российской Федерации и выработать эффективный механизм по недопущению подобных нарушений.

Также глава города дал поручение разобраться с несанкционированной торговлей цветами по улице Гагарина, разгрузить центральную часть столицы от транспортных заторов и высадить новые деревья.

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