Власти Симферополя заявили о начале войны с объявлениями
Глава крымской столицы призвал обратиться к опыту других регионов России.
Глава крымской столицы призвал обратиться к опыту других регионов России.
Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев на аппаратном совещании объявил о борьбе с объявлениями, которые горожане клеят на фасадах зданий.
— Сейчас фасады домов и коммерческих помещений покрыты слоями объявлений и такая ситуация является недопустимой, — отметил Лукашев. — Нам необходимо принять меры реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства. В данном направлении следует обратиться к опыту других городов Российской Федерации и выработать эффективный механизм по недопущению подобных нарушений.
Также глава города дал поручение разобраться с несанкционированной торговлей цветами по улице Гагарина, разгрузить центральную часть столицы от транспортных заторов и высадить новые деревья.