Власти Симферополя заявили о начале войны с объявлениями

Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев на аппаратном совещании объявил о борьбе с объявлениями, которые горожане клеят на фасадах зданий.

— Сейчас фасады домов и коммерческих помещений покрыты слоями объявлений и такая ситуация является недопустимой, — отметил Лукашев. — Нам необходимо принять меры реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства. В данном направлении следует обратиться к опыту других городов Российской Федерации и выработать эффективный механизм по недопущению подобных нарушений.