В Феодосии отметят день рождение Деда Мороза
18 ноября для детей устроят настоящий новогодний праздник.
18 ноября для детей устроят настоящий новогодний праздник.
На выходных, 18 ноября, в Феодосии отпразднуют день рождения Деда Мороза. Об этом сообщается на сайте правительства РК.
— Праздник запланирован на 11.00, — говорится в афише. — Он пройдет в большом зале ФГДК по адресу: проспект Айвазовского, дом 7.
Это мероприятие власти планируют провести в рамках борьбы с зарубежным Санта Клаусом.
Принять участие в детской познавательной интерактивной программе «День рожденья деда Мороза» приглашаются дети старше трех лет. В 11.00 здесь будет жарко: вас ждут конкурсы и сладкие подарки, в 12.00 здесь торжественно откроют «школу Деда Мороза», а в 13.00 — почту Деда Мороза. Хотите написать письмо новогоднему волшебнику? Конкурс на лучшее письмо тоже будет!
СПРАВКА «КП».
18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет.