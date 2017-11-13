В Феодосии отметят день рождение Деда Мороза

На выходных, 18 ноября, в Феодосии отпразднуют день рождения Деда Мороза. Об этом сообщается на сайте правительства РК.

— Праздник запланирован на 11.00, — говорится в афише. — Он пройдет в большом зале ФГДК по адресу: проспект Айвазовского, дом 7.

Это мероприятие власти планируют провести в рамках борьбы с зарубежным Санта Клаусом.

Принять участие в детской познавательной интерактивной программе «День рожденья деда Мороза» приглашаются дети старше трех лет. В 11.00 здесь будет жарко: вас ждут конкурсы и сладкие подарки, в 12.00 здесь торжественно откроют «школу Деда Мороза», а в 13.00 — почту Деда Мороза. Хотите написать письмо новогоднему волшебнику? Конкурс на лучшее письмо тоже будет!

СПРАВКА «КП».