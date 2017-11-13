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13:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Феодосии отметят день рождение Деда Мороза

18 ноября для детей устроят настоящий новогодний праздник.

На выходных, 18 ноября, в Феодосии отпразднуют день рождения Деда Мороза. Об этом сообщается на сайте правительства РК.

— Праздник запланирован на 11.00, — говорится в афише. — Он пройдет в большом зале ФГДК по адресу: проспект Айвазовского, дом 7.

Это мероприятие власти планируют провести в рамках борьбы с зарубежным Санта Клаусом.

Принять участие в детской познавательной интерактивной программе «День рожденья деда Мороза» приглашаются дети старше трех лет. В 11.00 здесь будет жарко: вас ждут конкурсы и сладкие подарки, в 12.00 здесь торжественно откроют «школу Деда Мороза», а в 13.00 — почту Деда Мороза. Хотите написать письмо новогоднему волшебнику? Конкурс на лучшее письмо тоже будет!

СПРАВКА «КП».

18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет.

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