Зима не близко. Прогноз погоды на неделю
Зима, похоже, ненадолго оставила Сочи. На этой неделе на курорте будет тепло и сухо. В прибрежной зоне дожди не ожидаются. Прогнозируется малооблачная погода.
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Зима, похоже, ненадолго оставила Сочи. На этой неделе на курорте будет тепло и сухо. В прибрежной зоне дожди не ожидаются. Прогнозируется малооблачная погода.
В четверг будет даже солнечно. Днём столбики термометра будут подниматься до отметки в 17−19 градусов. Ночью ожидается около десяти. Морская вода у берегов Сочи сейчас 15−16 градусов.