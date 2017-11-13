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17:40 (мск), источник: Вести Сочи

Зима не близко. Прогноз погоды на неделю

Зима, похоже, ненадолго оставила Сочи. На этой неделе на курорте будет тепло и сухо. В прибрежной зоне дожди не ожидаются. Прогнозируется малооблачная погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 87% 769 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Вести Сочи

В четверг будет даже солнечно. Днём столбики термометра будут подниматься до отметки в 17−19 градусов. Ночью ожидается около десяти. Морская вода у берегов Сочи сейчас 15−16 градусов.

Из-за резких перепадов температур в Красной Поляне на высоте от двух тысяч метров сохраняется лавиноопасная обстановка.

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