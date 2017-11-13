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13:45 (мск), источник: БЕЛТА

Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси в первой половине недели

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси в первой половине недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Источник: БЕЛТА

«На этой неделе ожидается неустойчивая погода, но к концу рабочей недели погода улучшится», — сказали в Гидромете.

Во вторник, 14 ноября, ночью атмосферные фронты обусловят на большей части территории осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах по северу страны ожидается сильный мокрый снег. Местами по Беларуси возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем фронты покинут территорию нашей страны и под влиянием неустойчивых воздушных масс лишь в отдельных районах, в основном по востоку страны, не обойдется без осадков (мокрый снег, дождь). Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, температура во второй половине дня повысится до 1−7 градусов тепла.

В среду, 15 ноября, ночью по крайнему северо-западу страны, днем преимущественно в северных и центральных районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем — от нуля до плюс 6 градусов.

В четверг, 16 ноября, ночью преимущественно по северной части страны, днем в крайних восточных районах Беларуси пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, днем — 2−7 градусов тепла.

В пятницу, 17 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем — 1−7 градусов тепла.

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