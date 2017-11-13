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14:09 (мск), источник: РИАМО

Москвичи предложили назвать новое кольцо метро «Квадратом»

РИАМО — 13 ноя. Участники проекта «Активный гражданин» предложили назвать Третий пересадочный контур метро КВАДРАТ — по первым буквам станций, которые откроют на новом кольце подземки, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В проекте «Активный гражданин» продолжается голосование на тему: «Как назвать Третий пересадочный контур метро?» Свое мнение высказали уже почти 305,6 тысячи человек. Более 34,5% считают, что нужно сохранить рабочее название. Еще порядка 26,8% затруднились ответить, а 17,9% оставили решение этого вопроса специалистам. Более 20,7% проголосовавших предложили свои варианты.

Одним из самых необычных предложений стал КВАДРАТ — как аббревиатура первых букв нескольких станций, которые расположатся на линии: «Каширская», «Варшавская», «Аминьевское шоссе», «Давыдково», «Ржевская», «Авиамоторная», «Текстильщики».
Пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства
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Также москвичи предложили назвать новую линию метро Большое кольцо, Третье кольцо, Вторая кольцевая линия. Кольцо предлагают назвать Новым, Внешним, Золотым, Деловым, Обручальным и даже Кольцом всевластия.

Многие названия обыгрывают тему круга напрямую или ассоциативно: «Орбита», «Обруч», «Колечко», «Бублик», «Спасательный круг», «Сатурн», «Круг», «Карусель». Другие делают акцент на удаленности от центра: «Околица», «Спальное кольцо», «Объездная».

Проголосовать за название нового кольца метро или предложить свой вариант можно в проекте «Активный гражданин».

Новое кольцо столичной подземки пройдет на расстоянии около 10 километров от Кольцевой линии и соединит все радиальные направления метро.

На линии откроют 31 станцию. Первый участок от «Делового центра» запустят уже в этом году. Третий пересадочный контур поможет пассажирам быстрее добраться из одного района в другой: им не нужно будет ехать в центр, чтобы пересесть на соседнюю ветку или другой вид транспорта. В среднем экономия составит от 20 до 30 минут.

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