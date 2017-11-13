Москвичи предложили назвать новое кольцо метро «Квадратом»

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В проекте «Активный гражданин» продолжается голосование на тему: «Как назвать Третий пересадочный контур метро?» Свое мнение высказали уже почти 305,6 тысячи человек. Более 34,5% считают, что нужно сохранить рабочее название. Еще порядка 26,8% затруднились ответить, а 17,9% оставили решение этого вопроса специалистам. Более 20,7% проголосовавших предложили свои варианты.

Одним из самых необычных предложений стал КВАДРАТ — как аббревиатура первых букв нескольких станций, которые расположатся на линии: «Каширская», «Варшавская», «Аминьевское шоссе», «Давыдково», «Ржевская», «Авиамоторная», «Текстильщики». Пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства

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Также москвичи предложили назвать новую линию метро Большое кольцо, Третье кольцо, Вторая кольцевая линия. Кольцо предлагают назвать Новым, Внешним, Золотым, Деловым, Обручальным и даже Кольцом всевластия.

Многие названия обыгрывают тему круга напрямую или ассоциативно: «Орбита», «Обруч», «Колечко», «Бублик», «Спасательный круг», «Сатурн», «Круг», «Карусель». Другие делают акцент на удаленности от центра: «Околица», «Спальное кольцо», «Объездная».

Проголосовать за название нового кольца метро или предложить свой вариант можно в проекте «Активный гражданин».

Новое кольцо столичной подземки пройдет на расстоянии около 10 километров от Кольцевой линии и соединит все радиальные направления метро.