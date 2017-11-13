В Уфе в Деме отключат электроэнергию на световой день
УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В жилых домах Демского района Уфы во вторник, 14 ноября, с 9.00 до 17.00 запланированы отключения электроэнергии по адресам:
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УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В жилых домах Демского района Уфы во вторник, 14 ноября, с 9.00 до 17.00 запланированы отключения электроэнергии по адресам:
Рядовая, дома 9 — 15, 10,12,14.
Центральная, 38−42, 44.
Левитана, 39а, 41а, 41б, 43а, 49.
Новороссийская, 2 -10.
Для уточнения информация можно позвонить в диспетчерскую ЗРЭС ПО УГЭС по номеру 281−10−41. Отключение проводится в связи с ремонтными работами ТП-8022 РУ-0,4 кВ, пояснили в муниципалитете.