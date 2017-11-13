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14:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в Деме отключат электроэнергию на световой день

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В жилых домах Демского района Уфы во вторник, 14 ноября, с 9.00 до 17.00 запланированы отключения электроэнергии по адресам:

Источник: Башинформ

Рядовая, дома 9 — 15, 10,12,14.

Центральная, 38−42, 44.

Левитана, 39а, 41а, 41б, 43а, 49.

Новороссийская, 2 -10.

Для уточнения информация можно позвонить в диспетчерскую ЗРЭС ПО УГЭС по номеру 281−10−41. Отключение проводится в связи с ремонтными работами ТП-8022 РУ-0,4 кВ, пояснили в муниципалитете.

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