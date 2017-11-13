В Петербурге вводят новые ограничения движения

Источник: Reuters

О новых ограничениях на петербургских дорогах предупреждает автомобилистов пресс-служба ГАТИ.

Во-первых, уже с завтрашнего дня, 14 ноября, продолжатся работу по ремонту дорожного полотна на Крестовском острове. В связи с чем на десять дней полностью перекроют перекресток Петроградской улицы и Морского проспекта.

На 21 день ограничат движение по Московскому шоссе — и тоже с 14 ноября. Работы запланированы на участке от Дунайского проспекта до кольцевой автодороги.

Но самые продолжительные ограничения ждут четную сторону набережной Мойки — от улицы Глинки до Прачечного переулка. Причина ограничений здесь — размещение фасадных лесов. Снимут все запреты ориентировочно 13 мая.