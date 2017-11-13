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13:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге вводят новые ограничения движения

Одни продлятся 10 дней, другие затянутся на полгода.

Источник: Reuters

О новых ограничениях на петербургских дорогах предупреждает автомобилистов пресс-служба ГАТИ.

Во-первых, уже с завтрашнего дня, 14 ноября, продолжатся работу по ремонту дорожного полотна на Крестовском острове. В связи с чем на десять дней полностью перекроют перекресток Петроградской улицы и Морского проспекта.

На 21 день ограничат движение по Московскому шоссе — и тоже с 14 ноября. Работы запланированы на участке от Дунайского проспекта до кольцевой автодороги.

Но самые продолжительные ограничения ждут четную сторону набережной Мойки — от улицы Глинки до Прачечного переулка. Причина ограничений здесь — размещение фасадных лесов. Снимут все запреты ориентировочно 13 мая.

Кроме того с 15 ноября по 5 января ограничат движение на перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги — там пройдет реконструкция светофоров. А с 15 по 29 ноября ограничения коснутся Красной улицы в Кронштадте — от Манежного переулка до Петровской улицы будут прокладывать водопровод.

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