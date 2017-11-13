В Петербурге вводят новые ограничения движения
Одни продлятся 10 дней, другие затянутся на полгода.
Одни продлятся 10 дней, другие затянутся на полгода.
О новых ограничениях на петербургских дорогах предупреждает автомобилистов
На 21 день ограничат движение по Московскому шоссе — и тоже с 14 ноября. Работы запланированы на участке от Дунайского проспекта до кольцевой автодороги.
Но самые продолжительные ограничения ждут четную сторону набережной Мойки — от улицы Глинки до Прачечного переулка. Причина ограничений здесь — размещение фасадных лесов. Снимут все запреты ориентировочно 13 мая.
Кроме того с 15 ноября по 5 января ограничат движение на перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги — там пройдет реконструкция светофоров. А с 15 по 29 ноября ограничения коснутся Красной улицы в Кронштадте — от Манежного переулка до Петровской улицы будут прокладывать водопровод.