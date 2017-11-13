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16:19 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде назвали дату круглосуточного футбольного матча

Стало известно, когда в Калининграде пройдёт круглосуточный футбольный матч.

Источник: Клопс.ru

9 декабря в Калининграде состоится круглосуточный футбольный матч. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе правительства области.

Игра будет приурочена к жеребьёвке домашнего ЧМ-2018 по футболу. Встречу решили приурочить ко Всемирному дню футбола (World Football Day), который отмечается 10 декабря.

Вся игра разбита на часовые таймы, в которых сойдутся представители разных групп населения: дети, женщины, люди с ограниченными возможностями, военные, чиновники, бизнесмены, болельщики, представители любительского футбола, ветеранского футбола и другие. Планируется, что участие в матче примут около 600 игроков.

Первоначально планировалось, что уникальный матч состоится летом, во время проведения футбольной недели в Калининграде. Но из-за дождей игру перенесли на 1 декабря, то есть на непосредственный день жеребьёвки.

В правительстве отметили, что сейчас актуализируется летний список участников матча. Заявку можно подать на сайте www.24match.ru. Такое мероприятие проводится в регионе впервые.

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