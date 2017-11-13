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13:58 (мск), источник: БЕЛТА

Медсестры, врачи-специалисты и продавцы вошли в топ самых востребованных профессий Минска

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медсестры, врачи-специалисты и продавцы вошли в топ самых востребованных профессий Минска по данным на 1 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Заявленная организациями потребность в работниках на 1 ноября составила почти 13,37 тыс., в том числе рабочих специальностей — более 7,9 тыс. Перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда Минска возглавили медсестры (706), врачи-специалисты (433), инженеры (414), продавцы (376), каменщики (318), повара (315), уборщики помещений (314), маляры (295). В то же время сложнее найти вакансию дорожного или кухонного рабочего, монтажника санитарно-технических систем и оборудования (в базе на отчетную дату было 75, 80 и 85 мест соответственно). Среди специалистов и служащих наименее востребованы прорабы (59), переводчики (64), экономисты (65), рентген-лаборанты (71), менеджеры (80) и провизоры (81).

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Численность граждан, нуждавшихся в содействии и обратившихся в службу занятости, составила 23 966, из них безработных 16 467. При этом прослеживается тенденция по снижению и регистрируемой безработицы, и числа состоящих на учете в службе занятости на первое число каждого месяца. Всего за январь-октябрь трудоустроено на постоянную и временную работу более 11,8 тыс. человек, из них безработных на постоянную работу — 6 407. Большинство остальных — школьники, учащиеся и студенты, которым была предложена работа в свободное от учебы время. Также оказана финансовая поддержка 133 безработным в виде субсидии для организации предпринимательской деятельности.

В общественных работах участвовали почти 2,8 тыс. человек, чуть более 9 тыс. получили консультации по вопросам профориентации и профобучения по направлению службы занятости, свыше 1 тыс. попали в разные программы обучения.

Численность безработных, имеющих право на получение пособия по безработице, на 1 ноября составила 9 912. Средний размер пособия по безработице на конец отчетного месяца — Br24,32. Кроме того, еще более 1,65 тыс. человек не состоят на учете, но задействованы в активных программах, сопровождаемых службой занятости.

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