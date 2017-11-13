Медсестры, врачи-специалисты и продавцы вошли в топ самых востребованных профессий Минска
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медсестры,
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медсестры,
Заявленная организациями потребность в работниках на 1 ноября составила почти 13,37 тыс., в том числе рабочих специальностей — более 7,9 тыс. Перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда Минска возглавили медсестры (706),
Численность граждан, нуждавшихся в содействии и обратившихся в службу занятости, составила 23 966, из них безработных 16 467. При этом прослеживается тенденция по снижению и регистрируемой безработицы, и числа состоящих на учете в службе занятости на первое число каждого месяца. Всего за
В общественных работах участвовали почти 2,8 тыс. человек, чуть более 9 тыс. получили консультации по вопросам профориентации и профобучения по направлению службы занятости, свыше 1 тыс. попали в разные программы обучения.
Численность безработных, имеющих право на получение пособия по безработице, на 1 ноября составила 9 912. Средний размер пособия по безработице на конец отчетного месяца — Br24,32. Кроме того, еще более 1,65 тыс. человек не состоят на учете, но задействованы в активных программах, сопровождаемых службой занятости.